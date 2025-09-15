SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Finam Test
VLADIMIR PESKOV

Finam Test

VLADIMIR PESKOV
0 inceleme
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -67%
FINAM-Real4
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
543
Kârla kapanan işlemler:
434 (79.92%)
Zararla kapanan işlemler:
109 (20.07%)
En iyi işlem:
766.24 RUB
En kötü işlem:
-3 682.67 RUB
Brüt kâr:
34 664.12 RUB (41 947 pips)
Brüt zarar:
-52 031.99 RUB (59 858 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (1 788.03 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
1 788.03 RUB (37)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
79.71%
Maks. mevduat yükü:
98.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.71
Alış işlemleri:
236 (43.46%)
Satış işlemleri:
307 (56.54%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-31.99 RUB
Ortalama kâr:
79.87 RUB
Ortalama zarar:
-477.36 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-9 805.09 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-11 650.31 RUB (5)
Aylık büyüme:
23.22%
Yıllık tahmin:
281.78%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22 371.96 RUB
Maksimum:
24 418.52 RUB (110.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
82.83% (24 418.52 RUB)
Varlığa göre:
29.97% (3 251.73 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.ffx 542
USDCHF.ffx 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.ffx -295
USDCHF.ffx 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.ffx -18K
USDCHF.ffx 422
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +766.24 RUB
En kötü işlem: -3 683 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 788.03 RUB
Maksimum ardışık zarar: -9 805.09 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

for test
İnceleme yok
2025.09.16 09:01
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Finam Test
Ayda 30 USD
-67%
0
0
USD
12K
RUB
29
85%
543
79%
80%
0.66
-31.99
RUB
83%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.