404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

Low risk trading version 3
Büyüme
2 686%
Aboneler
6
Haftalar
38
İşlemler
1824
Kazanç
51%
Kâr faktörü
1.75
Maks. düşüş
46%
TTM Stable Run 655
Büyüme
5 658%
Aboneler
15
Haftalar
224
İşlemler
14270
Kazanç
71%
Kâr faktörü
1.58
Maks. düşüş
54%
JS SmartGrid Signal MG01
Büyüme
1 471%
Aboneler
89
Haftalar
85
İşlemler
1250
Kazanç
80%
Kâr faktörü
3.30
Maks. düşüş
32%
Daily Gold Sniper
Büyüme
312%
Aboneler
12
Haftalar
36
İşlemler
120
Kazanç
95%
Kâr faktörü
1.60
Maks. düşüş
34%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 135%
Aboneler
47
Haftalar
42
İşlemler
1432
Kazanç
79%
Kâr faktörü
6.26
Maks. düşüş
28%
Reo
Büyüme
412%
Aboneler
106
Haftalar
56
İşlemler
440
Kazanç
87%
Kâr faktörü
2.32
Maks. düşüş
39%
Deux ex machina
Büyüme
4 968%
Aboneler
3
Haftalar
229
İşlemler
1354
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
USDJPY Stability Pro Growth
Büyüme
130%
Aboneler
25
Haftalar
49
İşlemler
167
Kazanç
84%
Kâr faktörü
1.42
Maks. düşüş
22%
NoPain MT5
Büyüme
1 535%
Aboneler
74
Haftalar
204
İşlemler
5452
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
21%
Gold Reaper New V2 2
Büyüme
117%
Aboneler
9
Haftalar
48
İşlemler
486
Kazanç
71%
Kâr faktörü
2.43
Maks. düşüş
17%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2183 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.