SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GOLD WIND
Ibnu Sopian

GOLD WIND

Ibnu Sopian
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 121%
TyrellMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
56 (93.33%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (6.67%)
En iyi işlem:
58.88 USD
En kötü işlem:
-37.43 USD
Brüt kâr:
1 304.67 USD (8 667 pips)
Brüt zarar:
-49.57 USD (290 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (865.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
865.27 USD (29)
Sharpe oranı:
1.53
Alım-satım etkinliği:
0.05%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
22 saniye
Düzelme faktörü:
7.84
Alış işlemleri:
40 (66.67%)
Satış işlemleri:
20 (33.33%)
Kâr faktörü:
26.32
Beklenen getiri:
20.92 USD
Ortalama kâr:
23.30 USD
Ortalama zarar:
-12.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-37.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.43 USD (1)
Aylık büyüme:
61.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
60.06 USD
Maksimum:
160.16 USD (11.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.90% (37.43 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +58.88 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +865.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TyrellMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.23 15:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 12:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 23:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.14 23:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLD WIND
Ayda 50 USD
121%
0
0
USD
1.9K
USD
11
0%
60
93%
0%
26.31
20.92
USD
2%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.