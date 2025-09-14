SinyallerBölümler
Hao Chen

Duck gtc xau forex

Hao Chen
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -14%
GTCGlobalTrade-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
267
Kârla kapanan işlemler:
188 (70.41%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (29.59%)
En iyi işlem:
117.30 USD
En kötü işlem:
-474.58 USD
Brüt kâr:
2 058.09 USD (94 282 pips)
Brüt zarar:
-3 431.78 USD (104 057 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (148.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
308.19 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
85.79%
Maks. mevduat yükü:
7.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
173
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.56
Alış işlemleri:
147 (55.06%)
Satış işlemleri:
120 (44.94%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-5.14 USD
Ortalama kâr:
10.95 USD
Ortalama zarar:
-43.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-567.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-567.63 USD (6)
Aylık büyüme:
-13.74%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 555.32 USD
Maksimum:
2 460.00 USD (22.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.56% (2 460.00 USD)
Varlığa göre:
22.02% (1 927.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 244
GBPUSD 3
EURUSD 3
USDCHF 3
EURCAD 2
GBPAUD 2
GBPCAD 2
USDCAD 1
CADJPY 1
USDJPY 1
GBPNZD 1
EURJPY 1
AUDUSD 1
GBPJPY 1
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1.4K
GBPUSD -6
EURUSD 1
USDCHF 5
EURCAD 6
GBPAUD 3
GBPCAD 6
USDCAD -1
CADJPY -1
USDJPY 1
GBPNZD 3
EURJPY 18
AUDUSD 3
GBPJPY 3
AUDCAD 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -15K
GBPUSD -205
EURUSD 448
USDCHF 387
EURCAD 819
GBPAUD 442
GBPCAD 815
USDCAD -191
CADJPY -70
USDJPY 141
GBPNZD 529
EURJPY 877
AUDUSD 305
GBPJPY 400
AUDCAD 437
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +117.30 USD
En kötü işlem: -475 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +148.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -567.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GTCGlobalTrade-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

黄金外汇   1：1
İnceleme yok
2025.09.15 12:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 01:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 01:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.14 23:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.14 23:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.14 23:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
