- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
170
Kârla kapanan işlemler:
145 (85.29%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (14.71%)
En iyi işlem:
144.80 USD
En kötü işlem:
-168.55 USD
Brüt kâr:
3 541.85 USD (262 318 pips)
Brüt zarar:
-2 217.61 USD (151 826 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (1 114.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 273.14 USD (32)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
179
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.03
Alış işlemleri:
90 (52.94%)
Satış işlemleri:
80 (47.06%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
7.79 USD
Ortalama kâr:
24.43 USD
Ortalama zarar:
-88.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-354.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-565.77 USD (4)
Aylık büyüme:
34.68%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 290.59 USD (24.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.89% (1 290.59 USD)
Varlığa göre:
18.05% (2 193.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|146
|EURUSD
|22
|EURJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.2K
|EURUSD
|80
|EURJPY
|60
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|103K
|EURUSD
|6.1K
|EURJPY
|921
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +144.80 USD
En kötü işlem: -169 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 114.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -354.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XM.COM-Real 10
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 3
|
BDSwissGlobal-Real01
|0.00 × 2
|
NPBFX-Real
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent1
|0.00 × 2
|
ACYFX-Live
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 2
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 8
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 8
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
35%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
2
97%
170
85%
100%
1.59
7.79
USD
USD
25%
1:500