- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
8 (57.14%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (42.86%)
En iyi işlem:
1.56 EUR
En kötü işlem:
-8.29 EUR
Brüt kâr:
8.60 EUR (217 pips)
Brüt zarar:
-18.50 EUR (995 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (4.74 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
4.74 EUR (4)
Sharpe oranı:
-0.19
Alım-satım etkinliği:
17.88%
Maks. mevduat yükü:
22.82%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.59
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
14 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.46
Beklenen getiri:
-0.71 EUR
Ortalama kâr:
1.08 EUR
Ortalama zarar:
-3.08 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-16.51 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-16.51 EUR (2)
Aylık büyüme:
-8.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.52 EUR
Maksimum:
16.79 EUR (14.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.61% (16.55 EUR)
Varlığa göre:
35.67% (36.78 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|-11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|-778
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.56 EUR
En kötü işlem: -8 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4.74 EUR
Maksimum ardışık zarar: -16.51 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.23 × 73
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.50 × 2
|
ClonTrader-Live
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.41 × 138
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|2.48 × 77
|
OctaFX-Real2
|3.20 × 5
|
AdmiralMarkets-Live
|3.20 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.22 × 93
|
Exness-MT5Real10
|3.25 × 4
|
Exness-MT5Real33
|3.90 × 121
|
BabilFinancial-LIVE
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real19
|4.00 × 44
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.25 × 48
|
FPMarketsLLC-Live
|5.55 × 84
|
RoboForex-Pro
|6.32 × 82
|
FBS-Real
|7.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|10.00 × 2
|
Weltrade-Real
|13.34 × 318
