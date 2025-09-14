SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Huma
Noman Ali

Huma

Noman Ali
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -71%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
293
Kârla kapanan işlemler:
114 (38.90%)
Zararla kapanan işlemler:
179 (61.09%)
En iyi işlem:
23.32 USD
En kötü işlem:
-11.13 USD
Brüt kâr:
414.62 USD (454 822 pips)
Brüt zarar:
-399.41 USD (369 822 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (30.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.03 USD (2)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
9.67%
Maks. mevduat yükü:
116.38%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
0.22
Alış işlemleri:
155 (52.90%)
Satış işlemleri:
138 (47.10%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
3.64 USD
Ortalama zarar:
-2.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-51.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.91 USD (20)
Aylık büyüme:
19.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.16 USD
Maksimum:
68.20 USD (12.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.35% (57.16 USD)
Varlığa göre:
17.40% (10.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 292
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 9
BTCUSD 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 24K
BTCUSD 61K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.32 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +30.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
IF YOU ARE LOOKING FOR STRESS FREE SIGNAL THEN THIS IS THE RIGHT CHOICE.

- This strategy is based on a carefully engineered grid system, combining 29 entry tactics with strict risk management.
- Suitable for investors who prefer low-risk, steady growth.


Signal Detail:

1. Mostly trade XAU/USD and BTC/USD pair.

2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.

 

      Contacts:

      Feel free to contact me via WhatsApp: +971 524529883


      İnceleme yok
      2025.10.08 07:33
      Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
      2025.09.30 18:37
      Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
      2025.09.30 17:28
      Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
      2025.09.30 16:28
      Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
      2025.09.26 17:08
      Too much growth in the last month indicates a high risk
      2025.09.23 19:21
      Too frequent deals may negatively impact copying results
      2025.09.23 18:21
      Too frequent deals may negatively impact copying results
      2025.09.15 10:45
      A large drawdown may occur on the account again
      2025.09.14 17:32
      This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
      MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

      Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

