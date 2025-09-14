- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
24 (64.86%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (35.14%)
En iyi işlem:
28.58 USD
En kötü işlem:
-9.53 USD
Brüt kâr:
77.93 USD (3 632 pips)
Brüt zarar:
-57.53 USD (4 484 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (7.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.60 USD (2)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
88.48%
Maks. mevduat yükü:
29.77%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.74
Alış işlemleri:
17 (45.95%)
Satış işlemleri:
20 (54.05%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
3.25 USD
Ortalama zarar:
-4.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-27.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.61 USD (3)
Aylık büyüme:
4.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
27.61 USD (5.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.91% (27.61 USD)
Varlığa göre:
57.32% (251.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|5
|AUDNZD
|5
|GBPCAD
|4
|NZDCHF
|4
|EURGBP
|3
|CADCHF
|3
|USDCAD
|3
|AUDCAD
|3
|NZDCAD
|3
|EURAUD
|2
|EURCAD
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|4
|AUDNZD
|2
|GBPCAD
|5
|NZDCHF
|1
|EURGBP
|1
|CADCHF
|1
|USDCAD
|2
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|0
|EURAUD
|0
|EURCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|-12
|AUDNZD
|-359
|GBPCAD
|319
|NZDCHF
|-1.1K
|EURGBP
|-40
|CADCHF
|84
|USDCAD
|134
|AUDCAD
|325
|NZDCAD
|-521
|EURAUD
|37
|EURCAD
|219
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.58 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +7.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.19 × 335
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.30 × 223
|
RoboForex-Pro-4
|0.39 × 153
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.54 × 50
|
RoboForex-Pro-6
|0.72 × 410
|
RoboForex-Pro-5
|0.94 × 349
|
VantageInternational-Live 9
|4.17 × 273
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
USD
440
USD
USD
3
100%
37
64%
88%
1.35
0.55
USD
USD
57%
1:500