SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Moerben
Duo Ming Sun

Moerben

Duo Ming Sun
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
245
Kârla kapanan işlemler:
118 (48.16%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (51.84%)
En iyi işlem:
411.30 USD
En kötü işlem:
-207.26 USD
Brüt kâr:
9 006.84 USD (503 295 pips)
Brüt zarar:
-7 476.45 USD (419 399 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (673.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 728.48 USD (6)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
82.26%
Maks. mevduat yükü:
154.86%
En son işlem:
43 dakika önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.73
Alış işlemleri:
187 (76.33%)
Satış işlemleri:
58 (23.67%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
6.25 USD
Ortalama kâr:
76.33 USD
Ortalama zarar:
-58.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-1 060.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 544.13 USD (15)
Aylık büyüme:
0.11%
Algo alım-satım:
14%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
223.22 USD
Maksimum:
2 108.59 USD (39.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.73% (2 108.59 USD)
Varlığa göre:
38.65% (771.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 153
EURUSD 50
USDJPY 20
BTCUSD 9
ETHUSD 7
AUDUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.7K
EURUSD -281
USDJPY 161
BTCUSD 98
ETHUSD -154
AUDUSD -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 119K
EURUSD -688
USDJPY 1K
BTCUSD -31K
ETHUSD -3.6K
AUDUSD -107
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +411.30 USD
En kötü işlem: -207 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +673.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 060.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
İnceleme yok
2025.10.13 16:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 16:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 21:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 21:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 20:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 20:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 20:03
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 13 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 15:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 09:22
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 09:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 09:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 08:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 07:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 21:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 20:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 19:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 11:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
