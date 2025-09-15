Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US07-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Valutrades-Real-HK 0.07 × 139 Exness-Real7 0.60 × 230 RoboForex-ECN 0.70 × 235 Axi-US07-Live 0.73 × 40 RoboForex-ECN-2 0.78 × 257 Axi-US06-Live 3.02 × 559 OneFinancialMarkets-US11-Live 7.56 × 34 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya