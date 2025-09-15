SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Trading Snake
Ahmed Elhelaly

Trading Snake

Ahmed Elhelaly
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
Axi-US07-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
40 (74.07%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (25.93%)
En iyi işlem:
5.48 USD
En kötü işlem:
-11.36 USD
Brüt kâr:
73.93 USD (7 365 pips)
Brüt zarar:
-79.62 USD (7 955 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (7.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.50 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
3.94%
Maks. mevduat yükü:
7.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
-0.15
Alış işlemleri:
27 (50.00%)
Satış işlemleri:
27 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.11 USD
Ortalama kâr:
1.85 USD
Ortalama zarar:
-5.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.69 USD (2)
Aylık büyüme:
-3.30%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.07 USD
Maksimum:
39.14 USD (7.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.30% (39.14 USD)
Varlığa göre:
1.62% (8.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 52
AUDCAD 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -6
AUDCAD 0
EURUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -629
AUDCAD 34
EURUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.48 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +7.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US07-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Valutrades-Real-HK
0.07 × 139
Exness-Real7
0.60 × 230
RoboForex-ECN
0.70 × 235
Axi-US07-Live
0.73 × 40
RoboForex-ECN-2
0.78 × 257
Axi-US06-Live
3.02 × 559
OneFinancialMarkets-US11-Live
7.56 × 34
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Low risk, low profit. Safety and capital protection first
İnceleme yok
2025.09.19 12:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 08:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 06:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 07:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 10:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trading Snake
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
510
USD
8
0%
54
74%
4%
0.92
-0.11
USD
7%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.