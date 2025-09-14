- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
178
Kârla kapanan işlemler:
130 (73.03%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (26.97%)
En iyi işlem:
19.93 USD
En kötü işlem:
-21.57 USD
Brüt kâr:
317.04 USD (356 702 pips)
Brüt zarar:
-349.26 USD (365 703 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (37.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.08 USD (14)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
28.81%
Maks. mevduat yükü:
41.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
76
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
-0.36
Alış işlemleri:
88 (49.44%)
Satış işlemleri:
90 (50.56%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.18 USD
Ortalama kâr:
2.44 USD
Ortalama zarar:
-7.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-18.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.02 USD (2)
Aylık büyüme:
-16.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
74.62 USD
Maksimum:
90.13 USD (41.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.92% (90.13 USD)
Varlığa göre:
11.73% (18.63 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|118
|BTCUSD
|60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-10
|BTCUSD
|-22
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|26K
|BTCUSD
|-35K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.93 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +37.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
