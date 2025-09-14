SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / High Risk Investment Raw Spread SL10
Rommy Wijaya

High Risk Investment Raw Spread SL10

Rommy Wijaya
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -16%
Exness-Real17
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
178
Kârla kapanan işlemler:
130 (73.03%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (26.97%)
En iyi işlem:
19.93 USD
En kötü işlem:
-21.57 USD
Brüt kâr:
317.04 USD (356 702 pips)
Brüt zarar:
-349.26 USD (365 703 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (37.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.08 USD (14)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
28.81%
Maks. mevduat yükü:
41.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
76
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
-0.36
Alış işlemleri:
88 (49.44%)
Satış işlemleri:
90 (50.56%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.18 USD
Ortalama kâr:
2.44 USD
Ortalama zarar:
-7.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-18.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.02 USD (2)
Aylık büyüme:
-16.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
74.62 USD
Maksimum:
90.13 USD (41.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.92% (90.13 USD)
Varlığa göre:
11.73% (18.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 118
BTCUSD 60
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -10
BTCUSD -22
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 26K
BTCUSD -35K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.93 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +37.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17
0.00 × 368
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 70
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
Exness-Real18
1.94 × 79
Exness-Real9
9.02 × 312
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
İnceleme yok
2025.09.16 07:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.14 06:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.14 06:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
High Risk Investment Raw Spread SL10
Ayda 30 USD
-16%
0
0
USD
167
USD
3
100%
178
73%
29%
0.90
-0.18
USD
42%
1:500
Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

