İşlemler:
116
Kârla kapanan işlemler:
64 (55.17%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (44.83%)
En iyi işlem:
406.79 USD
En kötü işlem:
-287.80 USD
Brüt kâr:
8 656.93 USD (581 807 pips)
Brüt zarar:
-6 236.34 USD (268 672 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (1 163.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 250.86 USD (6)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
4.05%
Maks. mevduat yükü:
22.93%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
1.76
Alış işlemleri:
55 (47.41%)
Satış işlemleri:
61 (52.59%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
20.87 USD
Ortalama kâr:
135.26 USD
Ortalama zarar:
-119.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-456.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-456.32 USD (3)
Aylık büyüme:
49.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
618.54 USD
Maksimum:
1 372.39 USD (78.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.64% (1 372.39 USD)
Varlığa göre:
5.11% (136.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|36
|DE40
|22
|US30
|19
|USTEC
|14
|JP225
|12
|GBPUSD
|12
|XAUUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|2.1K
|DE40
|1K
|US30
|-493
|USTEC
|-417
|JP225
|58
|GBPUSD
|140
|XAUUSD
|2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|10K
|DE40
|178K
|US30
|65K
|USTEC
|-15K
|JP225
|74K
|GBPUSD
|1K
|XAUUSD
|18
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +406.79 USD
En kötü işlem: -288 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 163.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -456.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Day/Swing Trading
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
127%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
8
0%
116
55%
4%
1.38
20.87
USD
USD
53%
1:500