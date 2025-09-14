SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MT5 Swing
Gavin Neo Hung Ming

MT5 Swing

Gavin Neo Hung Ming
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 127%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
116
Kârla kapanan işlemler:
64 (55.17%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (44.83%)
En iyi işlem:
406.79 USD
En kötü işlem:
-287.80 USD
Brüt kâr:
8 656.93 USD (581 807 pips)
Brüt zarar:
-6 236.34 USD (268 672 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (1 163.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 250.86 USD (6)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
4.05%
Maks. mevduat yükü:
22.93%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
1.76
Alış işlemleri:
55 (47.41%)
Satış işlemleri:
61 (52.59%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
20.87 USD
Ortalama kâr:
135.26 USD
Ortalama zarar:
-119.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-456.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-456.32 USD (3)
Aylık büyüme:
49.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
618.54 USD
Maksimum:
1 372.39 USD (78.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.64% (1 372.39 USD)
Varlığa göre:
5.11% (136.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 36
DE40 22
US30 19
USTEC 14
JP225 12
GBPUSD 12
XAUUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 2.1K
DE40 1K
US30 -493
USTEC -417
JP225 58
GBPUSD 140
XAUUSD 2
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 10K
DE40 178K
US30 65K
USTEC -15K
JP225 74K
GBPUSD 1K
XAUUSD 18
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +406.79 USD
En kötü işlem: -288 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 163.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -456.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Opogroup-Server1
0.00 × 5
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.19 × 16
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
OxSecurities-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real11
1.67 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.78 × 328
ICMarketsEU-MT5-4
1.84 × 159
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.04 × 522
ICMarketsSC-MT5-2
2.28 × 8563
FusionMarkets-Live
2.77 × 507
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
77 daha fazla...
Day/Swing Trading
İnceleme yok
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 07:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 11:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.14 14:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.14 14:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.14 04:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.14 04:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MT5 Swing
Ayda 50 USD
127%
0
0
USD
2.9K
USD
8
0%
116
55%
4%
1.38
20.87
USD
53%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

