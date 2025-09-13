SinyallerBölümler
Andreas Neuen

Wick Hunter 2025

Andreas Neuen
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
56 (93.33%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (6.67%)
En iyi işlem:
21.32 EUR
En kötü işlem:
-39.12 EUR
Brüt kâr:
474.80 EUR (25 618 pips)
Brüt zarar:
-137.70 EUR (689 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (186.24 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
186.24 EUR (23)
Sharpe oranı:
0.66
Alım-satım etkinliği:
14.38%
Maks. mevduat yükü:
16.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
46 dakika
Düzelme faktörü:
5.88
Alış işlemleri:
34 (56.67%)
Satış işlemleri:
26 (43.33%)
Kâr faktörü:
3.45
Beklenen getiri:
5.62 EUR
Ortalama kâr:
8.48 EUR
Ortalama zarar:
-34.43 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-55.08 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-55.08 EUR (2)
Aylık büyüme:
16.86%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.94 EUR
Maksimum:
57.34 EUR (2.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.41% (57.34 EUR)
Varlığa göre:
6.06% (137.31 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 12
GER40 12
XAUUSD.r 11
EURUSD.r 10
USDJPY.r 8
GBPUSD.r 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 135
GER40 138
XAUUSD.r 105
EURUSD.r -4
USDJPY.r -36
GBPUSD.r 47
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 13K
GER40 11K
XAUUSD.r 1.1K
EURUSD.r 65
USDJPY.r -194
GBPUSD.r 262
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.32 EUR
En kötü işlem: -39 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +186.24 EUR
Maksimum ardışık zarar: -55.08 EUR

Wick Hunter – Your Smart Trading Assistant

The Wick Hunter is an automated trading algorithm (Expert Advisor) specifically designed to exploit short-term price movements ("wicks"). It operates fully automatically, identifies trading opportunities in real time, and executes them immediately.

🔹 Features:

Up to 10 trades per day

All positions are closed the same day – no overnight risk

Tight trailing stop: many small but consistent profits

Very high average hit rate

Supported markets: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Gold, DAX, US30

🔹 Technical requirements:
To utilize the full potential of the Wick Hunter, a RAW account with very low spreads and fast execution is crucial.
A VPS directly from the broker is best to keep latency as low as possible.

🔹 Trading style:
The Wick Hunter relies on quick market reactions and prefers to take profits in smaller increments. Losses are consistently limited. This creates a structured trading style with a very high success rate.

⚠️ Important note:
Trading in forex, indices, and commodities involves risks. Even though the Wick Hunter has a high success rate, losses are possible at any time. Past results are not a guide to future developments.

💡 The Wick Hunter can be easily used via a subscription – for anyone who prefers an automated, disciplined trading strategy.
