- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
56 (93.33%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (6.67%)
En iyi işlem:
21.32 EUR
En kötü işlem:
-39.12 EUR
Brüt kâr:
474.80 EUR (25 618 pips)
Brüt zarar:
-137.70 EUR (689 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (186.24 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
186.24 EUR (23)
Sharpe oranı:
0.66
Alım-satım etkinliği:
14.38%
Maks. mevduat yükü:
16.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
46 dakika
Düzelme faktörü:
5.88
Alış işlemleri:
34 (56.67%)
Satış işlemleri:
26 (43.33%)
Kâr faktörü:
3.45
Beklenen getiri:
5.62 EUR
Ortalama kâr:
8.48 EUR
Ortalama zarar:
-34.43 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-55.08 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-55.08 EUR (2)
Aylık büyüme:
16.86%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.94 EUR
Maksimum:
57.34 EUR (2.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.41% (57.34 EUR)
Varlığa göre:
6.06% (137.31 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|12
|GER40
|12
|XAUUSD.r
|11
|EURUSD.r
|10
|USDJPY.r
|8
|GBPUSD.r
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|135
|GER40
|138
|XAUUSD.r
|105
|EURUSD.r
|-4
|USDJPY.r
|-36
|GBPUSD.r
|47
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|13K
|GER40
|11K
|XAUUSD.r
|1.1K
|EURUSD.r
|65
|USDJPY.r
|-194
|GBPUSD.r
|262
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.32 EUR
En kötü işlem: -39 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +186.24 EUR
Maksimum ardışık zarar: -55.08 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Wick Hunter – Your Smart Trading Assistant
The Wick Hunter is an automated trading algorithm (Expert Advisor) specifically designed to exploit short-term price movements ("wicks"). It operates fully automatically, identifies trading opportunities in real time, and executes them immediately.
🔹 Features:
Up to 10 trades per day
All positions are closed the same day – no overnight risk
Tight trailing stop: many small but consistent profits
Very high average hit rate
Supported markets: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Gold, DAX, US30
🔹 Technical requirements:
To utilize the full potential of the Wick Hunter, a RAW account with very low spreads and fast execution is crucial.
A VPS directly from the broker is best to keep latency as low as possible.
🔹 Trading style:
The Wick Hunter relies on quick market reactions and prefers to take profits in smaller increments. Losses are consistently limited. This creates a structured trading style with a very high success rate.
⚠️ Important note:
Trading in forex, indices, and commodities involves risks. Even though the Wick Hunter has a high success rate, losses are possible at any time. Past results are not a guide to future developments.
💡 The Wick Hunter can be easily used via a subscription – for anyone who prefers an automated, disciplined trading strategy.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
USD
2.3K
EUR
EUR
2
96%
60
93%
14%
3.44
5.62
EUR
EUR
6%
1:500