İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
17 (85.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (15.00%)
En iyi işlem:
16.59 USD
En kötü işlem:
-21.71 USD
Brüt kâr:
109.01 USD (10 891 pips)
Brüt zarar:
-30.22 USD (3 022 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (93.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.99 USD (14)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
51.47%
Maks. mevduat yükü:
14.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
2.61
Alış işlemleri:
19 (95.00%)
Satış işlemleri:
1 (5.00%)
Kâr faktörü:
3.61
Beklenen getiri:
3.94 USD
Ortalama kâr:
6.41 USD
Ortalama zarar:
-10.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-30.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.22 USD (3)
Aylık büyüme:
15.75%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
30.22 USD (5.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.09% (30.22 USD)
Varlığa göre:
16.00% (91.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|79
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.59 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +93.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
USD
579
USD
USD
2
75%
20
85%
51%
3.60
3.94
USD
USD
16%
1:500