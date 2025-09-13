- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
9 (42.85%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (57.14%)
En iyi işlem:
20.18 USD
En kötü işlem:
-38.97 USD
Brüt kâr:
38.04 USD (30 359 pips)
Brüt zarar:
-116.78 USD (66 466 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (6.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.18 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.32
Alım-satım etkinliği:
32.22%
Maks. mevduat yükü:
5.54%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.91
Alış işlemleri:
20 (95.24%)
Satış işlemleri:
1 (4.76%)
Kâr faktörü:
0.33
Beklenen getiri:
-3.75 USD
Ortalama kâr:
4.23 USD
Ortalama zarar:
-9.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-27.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.97 USD (1)
Aylık büyüme:
-13.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
85.81 USD
Maksimum:
86.06 USD (14.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.49% (86.02 USD)
Varlığa göre:
6.97% (38.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|HK50
|11
|XAUUSD
|5
|GBPUSD
|3
|BTCUSD
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|HK50
|-51
|XAUUSD
|-9
|GBPUSD
|-18
|BTCUSD
|0
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|HK50
|-37K
|XAUUSD
|-499
|GBPUSD
|-594
|BTCUSD
|2.5K
|EURUSD
|38
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.18 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 2380
|
ICMarketsSC-Live09
|0.42 × 38
|
ICMarketsSC-Live19
|0.47 × 30
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.82 × 115
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 10
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 2
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.15 × 1214
|
ICMarketsSC-Live07
|1.36 × 2018
|
ICMarketsSC-Live23
|1.38 × 60
|
ICMarketsSC-Live11
|1.49 × 618
|
ICMarketsSC-Live20
|1.81 × 79
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarkets-Live19
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|2.09 × 360
|
ICMarketsSC-Live24
|2.21 × 351
|
ICMarketsSC-Live12
|2.29 × 7
|
Axi-US06-Live
|2.59 × 32
|
AdmiralMarkets-Live
|2.67 × 3
|
ICMarkets-Live06
|2.97 × 156
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-13%
0
0
USD
USD
515
USD
USD
2
0%
21
42%
32%
0.32
-3.75
USD
USD
14%
1:500