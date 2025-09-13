- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
30 (90.90%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (9.09%)
En iyi işlem:
8.10 USD
En kötü işlem:
-5.63 USD
Brüt kâr:
74.79 USD (56 494 pips)
Brüt zarar:
-11.28 USD (11 014 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (47.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.58 USD (21)
Sharpe oranı:
0.69
Alım-satım etkinliği:
0.69%
Maks. mevduat yükü:
6.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
11.28
Alış işlemleri:
20 (60.61%)
Satış işlemleri:
13 (39.39%)
Kâr faktörü:
6.63
Beklenen getiri:
1.92 USD
Ortalama kâr:
2.49 USD
Ortalama zarar:
-3.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.63 USD (1)
Aylık büyüme:
12.70%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.63 USD
Maksimum:
5.63 USD (1.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.92% (5.13 USD)
Varlığa göre:
1.08% (6.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|64
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|45K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.10 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +47.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Target monthly profit more than 10%
Maximum drawdown 20%
Every trade use stop loss
Mindful Trading: Overcome your emotions for consistent profits!
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
USD
500
USD
USD
4
6%
33
90%
1%
6.63
1.92
USD
USD
1%
1:200