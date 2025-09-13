SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Bismillah Buat Makan Anak
Pandu Sanjaya

Bismillah Buat Makan Anak

Pandu Sanjaya
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 475%
JustMarkets-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
74 (94.87%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (5.13%)
En iyi işlem:
42.49 USD
En kötü işlem:
-26.91 USD
Brüt kâr:
524.22 USD (1 037 305 pips)
Brüt zarar:
-36.60 USD (305 337 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (312.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
312.46 USD (38)
Sharpe oranı:
0.64
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
18.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
15.90
Alış işlemleri:
78 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
14.32
Beklenen getiri:
6.25 USD
Ortalama kâr:
7.08 USD
Ortalama zarar:
-9.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-30.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.66 USD (2)
Aylık büyüme:
260.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
30.66 USD (9.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.97% (30.66 USD)
Varlığa göre:
24.91% (57.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 34
US100.s 18
EURUSD.s 12
BTCUSD.s 6
USDCAD.s 4
USDJPY.s 3
BRENT.s 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s 318
US100.s 46
EURUSD.s 47
BTCUSD.s 65
USDCAD.s 7
USDJPY.s 0
BRENT.s 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s 32K
US100.s 46K
EURUSD.s 4.7K
BTCUSD.s 649K
USDCAD.s 961
USDJPY.s 34
BRENT.s 45
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.49 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +312.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JustMarkets-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

NO SL, MAYBE WILL BE MC
2025.09.23 09:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.14 14:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.14 14:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 12:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.09.13 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
