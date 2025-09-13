- Büyüme
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
26 (89.65%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (10.34%)
En iyi işlem:
412.16 USD
En kötü işlem:
-662.31 USD
Brüt kâr:
4 643.53 USD (120 427 pips)
Brüt zarar:
-1 241.87 USD (39 294 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (1 898.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 898.49 USD (11)
Sharpe oranı:
0.79
Alım-satım etkinliği:
5.80%
Maks. mevduat yükü:
60.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
5.14
Alış işlemleri:
19 (65.52%)
Satış işlemleri:
10 (34.48%)
Kâr faktörü:
3.74
Beklenen getiri:
117.30 USD
Ortalama kâr:
178.60 USD
Ortalama zarar:
-413.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-662.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-662.31 USD (1)
Aylık büyüme:
70.29%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
662.31 USD (14.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.77% (662.31 USD)
Varlığa göre:
23.31% (933.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|81K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +412.16 USD
En kötü işlem: -662 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 898.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -662.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 700 USD
340%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
12
100%
29
89%
6%
3.73
117.30
USD
USD
23%
1:200