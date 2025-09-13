- Büyüme
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
25 (58.13%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (41.86%)
En iyi işlem:
240.79 USD
En kötü işlem:
-216.80 USD
Brüt kâr:
401.95 USD (4 777 pips)
Brüt zarar:
-389.59 USD (8 631 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (32.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
246.41 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
39.01%
Maks. mevduat yükü:
4.35%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.05
Alış işlemleri:
20 (46.51%)
Satış işlemleri:
23 (53.49%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
16.08 USD
Ortalama zarar:
-21.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-231.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-231.76 USD (2)
Aylık büyüme:
1.00%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
232.39 USD
Maksimum:
243.57 USD (47.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.58% (228.05 USD)
Varlığa göre:
2.75% (21.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +240.79 USD
En kötü işlem: -217 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +32.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -231.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real2
|0.07 × 184
|
ICMarketsSC-MT5
|1.88 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 3
|
Darwinex-Live
|3.17 × 6
|
Exness-MT5Real
|3.75 × 63
|
AmanaCapital-Live
|3.96 × 25
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|4.50 × 8
|
XBTFX-MetaTrader5
|6.38 × 8
This account uses SIGMA EA GUH4 setfile
