Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8 0.00 × 4 Exness-MT5Real2 0.07 × 184 ICMarketsSC-MT5 1.88 × 17 Pepperstone-MT5-Live01 3.00 × 3 Darwinex-Live 3.17 × 6 Exness-MT5Real 3.75 × 63 AmanaCapital-Live 3.96 × 25 ForexClub-MT5 Real Server 4.00 × 1 Exness-MT5Real3 4.50 × 8 XBTFX-MetaTrader5 6.38 × 8