İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
37 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
21.32 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
205.06 USD (205 038 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
37 (205.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
205.06 USD (37)
Sharpe oranı:
1.08
Alım-satım etkinliği:
42.66%
Maks. mevduat yükü:
7.38%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
37 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
5.54 USD
Ortalama kâr:
5.54 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
41.01%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
12.04% (79.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|205
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|205K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
En iyi işlem: +21.32 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +205.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
EA Based Volume + RSI Trading.
Minimum Balance is $300.
Pair XAUUSD, Buy Only, Max 2 Position, No Martingale.
Exit on profit only.
