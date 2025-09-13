SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BTC Scalping
Sarawut Phumkrajang

BTC Scalping

Sarawut Phumkrajang
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
77
Kârla kapanan işlemler:
68 (88.31%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (11.69%)
En iyi işlem:
338.00 THB
En kötü işlem:
-313.12 THB
Brüt kâr:
5 385.17 THB (849 950 pips)
Brüt zarar:
-1 010.18 THB (157 750 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (2 721.91 THB)
Maksimum ardışık kâr:
2 721.91 THB (31)
Sharpe oranı:
0.59
Alım-satım etkinliği:
9.29%
Maks. mevduat yükü:
22.10%
En son işlem:
38 dakika önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
44 dakika
Düzelme faktörü:
10.58
Alış işlemleri:
29 (37.66%)
Satış işlemleri:
48 (62.34%)
Kâr faktörü:
5.33
Beklenen getiri:
56.82 THB
Ortalama kâr:
79.19 THB
Ortalama zarar:
-112.24 THB
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-413.45 THB)
Maksimum ardışık zarar:
-413.45 THB (2)
Aylık büyüme:
3.57%
Algo alım-satım:
10%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 THB
Maksimum:
413.45 THB (1.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.33% (413.45 THB)
Varlığa göre:
0.97% (1 216.26 THB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 140
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 692K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +338.00 THB
En kötü işlem: -313 THB
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2 721.91 THB
Maksimum ardışık zarar: -413.45 THB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.26 02:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 06:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.20 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.14 09:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 07:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.13 05:00
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.13 05:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.13 05:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BTC Scalping
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
129K
THB
3
10%
77
88%
9%
5.33
56.82
THB
1%
1:500
