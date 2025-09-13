SinyallerBölümler
Qing Tang Yang

Stable happiness

Qing Tang Yang
0 inceleme
Güvenilirlik
63 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 386%
MaxainGroup-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 029
Kârla kapanan işlemler:
3 348 (66.57%)
Zararla kapanan işlemler:
1 681 (33.43%)
En iyi işlem:
926.50 USD
En kötü işlem:
-635.20 USD
Brüt kâr:
75 169.19 USD (1 757 543 pips)
Brüt zarar:
-56 483.81 USD (1 772 369 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (2 220.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 220.03 USD (14)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
74.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
6.45
Alış işlemleri:
2 591 (51.52%)
Satış işlemleri:
2 438 (48.48%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
3.72 USD
Ortalama kâr:
22.45 USD
Ortalama zarar:
-33.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-677.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 896.52 USD (8)
Aylık büyüme:
16.77%
Yıllık tahmin:
203.53%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
127.16 USD
Maksimum:
2 896.52 USD (17.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.90% (2 896.52 USD)
Varlığa göre:
77.47% (8 122.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 5029
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro -14K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +926.50 USD
En kötü işlem: -635 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +2 220.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -677.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxainGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

For me, trading is not about "how much I want to earn," but rather "how much I can afford to lose." By making peace with the market and letting go of the obsession with specific targets, I focus solely on the certainty of the process and the soundness of the logic. The results, in turn, will follow naturally.
İnceleme yok
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 04:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 05:30
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 00:04
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 17:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.13 04:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
