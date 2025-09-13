- Büyüme
İşlemler:
5 029
Kârla kapanan işlemler:
3 348 (66.57%)
Zararla kapanan işlemler:
1 681 (33.43%)
En iyi işlem:
926.50 USD
En kötü işlem:
-635.20 USD
Brüt kâr:
75 169.19 USD (1 757 543 pips)
Brüt zarar:
-56 483.81 USD (1 772 369 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (2 220.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 220.03 USD (14)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
74.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
6.45
Alış işlemleri:
2 591 (51.52%)
Satış işlemleri:
2 438 (48.48%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
3.72 USD
Ortalama kâr:
22.45 USD
Ortalama zarar:
-33.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-677.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 896.52 USD (8)
Aylık büyüme:
16.77%
Yıllık tahmin:
203.53%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
127.16 USD
Maksimum:
2 896.52 USD (17.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.90% (2 896.52 USD)
Varlığa göre:
77.47% (8 122.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|5029
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.pro
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.pro
|-14K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +926.50 USD
En kötü işlem: -635 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +2 220.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -677.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxainGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
For me, trading is not about "how much I want to earn," but rather "how much I can afford to lose." By making peace with the market and letting go of the obsession with specific targets, I focus solely on the certainty of the process and the soundness of the logic. The results, in turn, will follow naturally.
