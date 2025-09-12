- Büyüme
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
11 (45.83%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (54.17%)
En iyi işlem:
3.30 USD
En kötü işlem:
-3.35 USD
Brüt kâr:
9.51 USD (2 377 pips)
Brüt zarar:
-10.64 USD (2 656 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (4.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.13 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.19
Alış işlemleri:
12 (50.00%)
Satış işlemleri:
12 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.05 USD
Ortalama kâr:
0.86 USD
Ortalama zarar:
-0.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-5.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.86 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.73 USD
Maksimum:
6.08 USD (5.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.66% (5.90 USD)
Varlığa göre:
3.37% (3.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-279
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.30 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +4.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Trading.comMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
These signals are generated by a proprietary AI framework purpose-built for forex, integrating deep neural networks with structural market analysis across multiple timeframes. Trained on extensive historical and streaming data, the system models non-linear dynamics and evolving market regimes to surface statistically high-confidence trade setups. The result is an adaptive, multi-horizon signal engine engineered to convert complex data flows into precise, execution-ready insights.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
-1%
0
0
USD
USD
99
USD
USD
2
100%
24
45%
100%
0.89
-0.05
USD
USD
6%
1:1