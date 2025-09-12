- Büyüme
İşlemler:
292
Kârla kapanan işlemler:
226 (77.39%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (22.60%)
En iyi işlem:
81.90 USD
En kötü işlem:
-57.99 USD
Brüt kâr:
1 801.03 USD (2 105 118 pips)
Brüt zarar:
-1 101.34 USD (2 143 586 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (120.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
173.31 USD (8)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
86.20%
Maks. mevduat yükü:
27.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.38
Alış işlemleri:
72 (24.66%)
Satış işlemleri:
220 (75.34%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
2.40 USD
Ortalama kâr:
7.97 USD
Ortalama zarar:
-16.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-368.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-368.89 USD (11)
Aylık büyüme:
1.40%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
508.80 USD (1.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.98% (498.60 USD)
Varlığa göre:
2.50% (1 272.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.h
|179
|BTCUSD.h
|111
|GBPUSD.h
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.h
|730
|BTCUSD.h
|-29
|GBPUSD.h
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.h
|8.2K
|BTCUSD.h
|-47K
|GBPUSD.h
|-71
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +81.90 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +120.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -368.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarkets-Server3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Corretora Hantec
Ativo: BTCUSD + XAUUSD
Time: H1
Lote: 0.01
Saldo: $500.00
Plataforma: MT4 Conta PRO
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
2
3
USD
USD
51K
USD
USD
2
99%
292
77%
86%
1.63
2.40
USD
USD
2%
1:50