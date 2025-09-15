SinyallerBölümler
Amir Hamzah

MACAN EMAS

Amir Hamzah
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 247%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
308
Kârla kapanan işlemler:
255 (82.79%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (17.21%)
En iyi işlem:
39.82 USD
En kötü işlem:
-18.30 USD
Brüt kâr:
1 747.37 USD (174 615 pips)
Brüt zarar:
-283.82 USD (27 734 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (325.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
325.39 USD (45)
Sharpe oranı:
0.67
Alım-satım etkinliği:
49.13%
Maks. mevduat yükü:
4.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
8.41
Alış işlemleri:
294 (95.45%)
Satış işlemleri:
14 (4.55%)
Kâr faktörü:
6.16
Beklenen getiri:
4.75 USD
Ortalama kâr:
6.85 USD
Ortalama zarar:
-5.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-173.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-173.40 USD (13)
Aylık büyüme:
137.47%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.10 USD
Maksimum:
173.98 USD (7.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.17% (173.66 USD)
Varlığa göre:
30.30% (432.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.sv 308
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.sv 1.5K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.sv 147K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.82 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 45
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +325.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -173.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TrijayaPratamaFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 00:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 15:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 13:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 16:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.12 16:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 16:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.