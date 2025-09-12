SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / XAUXAU
Huynh Duy An

XAUXAU

Huynh Duy An
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 49%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
60 (86.95%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (13.04%)
En iyi işlem:
4.90 USD
En kötü işlem:
-8.53 USD
Brüt kâr:
70.62 USD (23 913 pips)
Brüt zarar:
-22.08 USD (2 143 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (28.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.57 USD (27)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
3.98%
Maks. mevduat yükü:
13.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
4.44
Alış işlemleri:
18 (26.09%)
Satış işlemleri:
51 (73.91%)
Kâr faktörü:
3.20
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
1.18 USD
Ortalama zarar:
-2.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.94 USD (2)
Aylık büyüme:
49.29%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.31 USD
Maksimum:
10.94 USD (10.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.41% (10.94 USD)
Varlığa göre:
9.99% (14.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 64
BTCUSD 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 47
BTCUSD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.3K
BTCUSD 18K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.90 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +28.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
4.10 × 70
15 daha fazla...
XAU trading strategy, analysis base on DOW Theory and entry using PriceAction
İnceleme yok
2025.09.17 12:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 15:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 15:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
