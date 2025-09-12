SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ZJ trading system
Jun Zhang

ZJ trading system

Jun Zhang
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 31 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -73%
AUSCommercial-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
96
Kârla kapanan işlemler:
38 (39.58%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (60.42%)
En iyi işlem:
101.70 USD
En kötü işlem:
-180.90 USD
Brüt kâr:
803.11 USD (535 141 pips)
Brüt zarar:
-1 131.58 USD (388 799 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (174.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
174.74 USD (5)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
91.57%
Maks. mevduat yükü:
92.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.54
Alış işlemleri:
62 (64.58%)
Satış işlemleri:
34 (35.42%)
Kâr faktörü:
0.71
Beklenen getiri:
-3.42 USD
Ortalama kâr:
21.13 USD
Ortalama zarar:
-19.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-277.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-277.80 USD (13)
Aylık büyüme:
-73.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
346.22 USD
Maksimum:
613.94 USD (131.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.89% (613.89 USD)
Varlığa göre:
40.21% (186.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 36
XAGUSD 15
XTIUSD 14
BITCOIN 11
GBPUSD 6
EURUSD 5
COPPER 4
USDJPY 4
GBPJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -652
XAGUSD 179
XTIUSD 79
BITCOIN 11
GBPUSD 35
EURUSD -20
COPPER 36
USDJPY 4
GBPJPY -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -9.6K
XAGUSD 636
XTIUSD 7.2K
BITCOIN 146K
GBPUSD 1.3K
EURUSD -508
COPPER 401
USDJPY 698
GBPJPY -140
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +101.70 USD
En kötü işlem: -181 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +174.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -277.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AUSCommercial-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AUSCommercial-Live
3.04 × 2065
ICMarketsSC-MT5-2
5.73 × 84
İnceleme yok
2025.09.26 07:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 14:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 15:14
Share of trading days is too low
2025.09.16 15:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 14:14
Share of trading days is too low
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 13:14
Share of trading days is too low
2025.09.16 13:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 08:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 08:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 15:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.12 15:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 15:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ZJ trading system
Ayda 31 USD
-73%
0
0
USD
172
USD
2
0%
96
39%
92%
0.70
-3.42
USD
80%
1:500
