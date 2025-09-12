SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / T389
Nicolas Schindelholz

T389

Nicolas Schindelholz
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 39%
ICMarketsSC-MT5-2
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
753
Kârla kapanan işlemler:
691 (91.76%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (8.23%)
En iyi işlem:
77.00 USD
En kötü işlem:
-164.56 USD
Brüt kâr:
1 898.84 USD (3 409 632 pips)
Brüt zarar:
-460.76 USD (377 178 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
172 (435.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
481.79 USD (157)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
90.59%
Maks. mevduat yükü:
35.25%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
479
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
4.94
Alış işlemleri:
266 (35.33%)
Satış işlemleri:
487 (64.67%)
Kâr faktörü:
4.12
Beklenen getiri:
1.91 USD
Ortalama kâr:
2.75 USD
Ortalama zarar:
-7.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-8.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-280.21 USD (3)
Aylık büyüme:
38.73%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
291.06 USD
Maksimum:
291.06 USD (8.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.32% (291.06 USD)
Varlığa göre:
42.65% (1 498.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 245
XAUUSD 239
EURUSD 72
US30 53
GBPJPY 40
EURJPY 36
NZDCAD 13
USDJPY 12
EURAUD 12
AUDCAD 9
AUDNZD 8
GBPCAD 4
AUDUSD 3
GBPUSD 2
AUDCHF 2
USDCHF 1
EURCAD 1
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 1K
XAUUSD 542
EURUSD 18
US30 -219
GBPJPY 8
EURJPY 7
NZDCAD 5
USDJPY 0
EURAUD 2
AUDCAD 9
AUDNZD 5
GBPCAD 4
AUDUSD 2
GBPUSD 7
AUDCHF 4
USDCHF 2
EURCAD 0
EURCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 3M
XAUUSD 53K
EURUSD 1.9K
US30 -4.1K
GBPJPY 953
EURJPY 1.5K
NZDCAD 394
USDJPY -658
EURAUD -24
AUDCAD 552
AUDNZD 296
GBPCAD 545
AUDUSD 121
GBPUSD 708
AUDCHF 148
USDCHF 113
EURCAD 50
EURCHF 76
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +77.00 USD
En kötü işlem: -165 USD
Maksimum ardışık kazanç: 157
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +435.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.39 × 220
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 12
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5680
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
ICMarketsSC-MT5
0.84 × 10363
Exness-MT5Real8
0.99 × 987
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 44
143 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.19 17:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 02:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.13 18:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 12:53
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.12 12:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 12:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
T389
Ayda 30 USD
39%
0
0
USD
5.5K
USD
3
69%
753
91%
91%
4.12
1.91
USD
43%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.