İşlemler:
753
Kârla kapanan işlemler:
691 (91.76%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (8.23%)
En iyi işlem:
77.00 USD
En kötü işlem:
-164.56 USD
Brüt kâr:
1 898.84 USD (3 409 632 pips)
Brüt zarar:
-460.76 USD (377 178 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
172 (435.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
481.79 USD (157)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
90.59%
Maks. mevduat yükü:
35.25%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
479
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
4.94
Alış işlemleri:
266 (35.33%)
Satış işlemleri:
487 (64.67%)
Kâr faktörü:
4.12
Beklenen getiri:
1.91 USD
Ortalama kâr:
2.75 USD
Ortalama zarar:
-7.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-8.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-280.21 USD (3)
Aylık büyüme:
38.73%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
291.06 USD
Maksimum:
291.06 USD (8.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.32% (291.06 USD)
Varlığa göre:
42.65% (1 498.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|245
|XAUUSD
|239
|EURUSD
|72
|US30
|53
|GBPJPY
|40
|EURJPY
|36
|NZDCAD
|13
|USDJPY
|12
|EURAUD
|12
|AUDCAD
|9
|AUDNZD
|8
|GBPCAD
|4
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|2
|AUDCHF
|2
|USDCHF
|1
|EURCAD
|1
|EURCHF
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|1K
|XAUUSD
|542
|EURUSD
|18
|US30
|-219
|GBPJPY
|8
|EURJPY
|7
|NZDCAD
|5
|USDJPY
|0
|EURAUD
|2
|AUDCAD
|9
|AUDNZD
|5
|GBPCAD
|4
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|7
|AUDCHF
|4
|USDCHF
|2
|EURCAD
|0
|EURCHF
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|3M
|XAUUSD
|53K
|EURUSD
|1.9K
|US30
|-4.1K
|GBPJPY
|953
|EURJPY
|1.5K
|NZDCAD
|394
|USDJPY
|-658
|EURAUD
|-24
|AUDCAD
|552
|AUDNZD
|296
|GBPCAD
|545
|AUDUSD
|121
|GBPUSD
|708
|AUDCHF
|148
|USDCHF
|113
|EURCAD
|50
|EURCHF
|76
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +77.00 USD
En kötü işlem: -165 USD
Maksimum ardışık kazanç: 157
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +435.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
VTMarkets-Live
|0.00 × 2
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
EverestCM-Live
|0.00 × 2
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
DooGroup-Live
|0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
|0.39 × 220
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 12
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5680
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
ICMarketsSC-MT5
|0.84 × 10363
Exness-MT5Real8
|0.99 × 987
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 44
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
39%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
3
69%
753
91%
91%
4.12
1.91
USD
USD
43%
1:200