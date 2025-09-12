SinyallerBölümler
De Le Lin

Gold hedging

De Le Lin
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
AxelPrivateMarket-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 359
Kârla kapanan işlemler:
1 396 (59.17%)
Zararla kapanan işlemler:
963 (40.82%)
En iyi işlem:
1 050.00 USD
En kötü işlem:
-1 120.00 USD
Brüt kâr:
17 240.15 USD (391 299 pips)
Brüt zarar:
-14 239.67 USD (381 224 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (366.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 050.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
79.73%
Maks. mevduat yükü:
10.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
503
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
1.07
Alış işlemleri:
1 489 (63.12%)
Satış işlemleri:
870 (36.88%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
1.27 USD
Ortalama kâr:
12.35 USD
Ortalama zarar:
-14.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-420.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 747.20 USD (2)
Aylık büyüme:
7.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 803.58 USD (14.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.31% (2 803.58 USD)
Varlığa göre:
17.40% (2 679.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 2359
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s 3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s 10K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 050.00 USD
En kötü işlem: -1 120 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +366.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -420.41 USD

2025.09.12 08:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
