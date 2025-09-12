SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / StarBT
Zhang Jun Hao

StarBT

Zhang Jun Hao
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -12%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
176
Kârla kapanan işlemler:
123 (69.88%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (30.11%)
En iyi işlem:
177.99 USD
En kötü işlem:
-194.23 USD
Brüt kâr:
1 871.91 USD (150 402 pips)
Brüt zarar:
-2 184.97 USD (267 739 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (84.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
202.98 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
91.73%
Maks. mevduat yükü:
61.86%
En son işlem:
40 dakika önce
Hafta başına işlemler:
75
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.44
Alış işlemleri:
84 (47.73%)
Satış işlemleri:
92 (52.27%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-1.78 USD
Ortalama kâr:
15.22 USD
Ortalama zarar:
-41.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-191.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-194.23 USD (1)
Aylık büyüme:
-12.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
335.86 USD
Maksimum:
704.45 USD (20.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.82% (704.45 USD)
Varlığa göre:
7.63% (211.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 30
USDJPY 28
BTCUSD 26
AUDUSD 20
XAUUSD 15
GBPUSD 10
EURUSD 9
NZDUSD 9
GBPJPY 8
USDCAD 8
EURJPY 7
USDCHF 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD -185
USDJPY 49
BTCUSD -204
AUDUSD -211
XAUUSD 208
GBPUSD 144
EURUSD -124
NZDUSD 29
GBPJPY -48
USDCAD 12
EURJPY 0
USDCHF 17
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD -9.3K
USDJPY 1.1K
BTCUSD -109K
AUDUSD -531
XAUUSD 1.5K
GBPUSD 71
EURUSD -418
NZDUSD 139
GBPJPY -717
USDCAD 155
EURJPY -3
USDCHF 136
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +177.99 USD
En kötü işlem: -194 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +84.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -191.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RadexMarkets-Real 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BroctagonPrimeMarkets-Live
0.00 × 39
İnceleme yok
2025.09.15 19:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 20:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 19:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 09:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.12 08:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.12 08:41
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.12 08:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 08:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
