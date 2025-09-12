- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
7 (70.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (30.00%)
En iyi işlem:
7.82 USD
En kötü işlem:
-12.26 USD
Brüt kâr:
48.04 USD (2 448 pips)
Brüt zarar:
-33.38 USD (1 646 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (15.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.42 USD (2)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
1.15%
Maks. mevduat yükü:
16.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
1.20
Alış işlemleri:
7 (70.00%)
Satış işlemleri:
3 (30.00%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
1.47 USD
Ortalama kâr:
6.86 USD
Ortalama zarar:
-11.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-12.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.26 USD (1)
Aylık büyüme:
4.89%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.50 USD
Maksimum:
12.26 USD (3.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.92% (12.26 USD)
Varlığa göre:
9.16% (28.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|15
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|802
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.82 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +15.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
USD
315
USD
USD
1
100%
10
70%
1%
1.43
1.47
USD
USD
9%
1:500