İşlemler:
256
Kârla kapanan işlemler:
212 (82.81%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (17.19%)
En iyi işlem:
15.60 USD
En kötü işlem:
-3.13 USD
Brüt kâr:
266.40 USD (26 304 pips)
Brüt zarar:
-46.65 USD (2 472 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (15.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.66 USD (7)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
75.04%
Maks. mevduat yükü:
19.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
254
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
41.54
Alış işlemleri:
195 (76.17%)
Satış işlemleri:
61 (23.83%)
Kâr faktörü:
5.71
Beklenen getiri:
0.86 USD
Ortalama kâr:
1.26 USD
Ortalama zarar:
-1.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.29 USD (3)
Aylık büyüme:
11.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 USD
Maksimum:
5.29 USD (0.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.25% (5.38 USD)
Varlığa göre:
11.05% (241.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|101
|EURJPY
|51
|GBPAUD
|49
|EURUSD
|32
|USDJPY
|20
|XAUUSD
|2
|USTEC
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|24
|EURJPY
|61
|GBPAUD
|69
|EURUSD
|46
|USDJPY
|21
|XAUUSD
|-1
|USTEC
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|1.5K
|EURJPY
|5K
|GBPAUD
|7.4K
|EURUSD
|3.8K
|USDJPY
|3.1K
|XAUUSD
|-50
|USTEC
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.60 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +15.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.13 × 8
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.61 × 515
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
ICMarkets-MT5
|0.80 × 5
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Exness-MT5Real2
|1.07 × 30
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.09 × 171
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
11%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
2
100%
256
82%
75%
5.71
0.86
USD
USD
11%
1:500