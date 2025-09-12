SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IC 28CCY 60230
Wai Him Leung

IC 28CCY 60230

Wai Him Leung
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 14%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
247
Kârla kapanan işlemler:
191 (77.32%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (22.67%)
En iyi işlem:
317.00 USD
En kötü işlem:
-535.93 USD
Brüt kâr:
3 414.17 USD (36 928 pips)
Brüt zarar:
-2 429.16 USD (24 459 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (327.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
571.81 USD (16)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
70.81%
Maks. mevduat yükü:
27.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
124 (50.20%)
Satış işlemleri:
123 (49.80%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
3.99 USD
Ortalama kâr:
17.88 USD
Ortalama zarar:
-43.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-532.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 230.43 USD (6)
Aylık büyüme:
7.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 626.09 USD (23.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.78% (1 626.09 USD)
Varlığa göre:
27.04% (1 129.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 32
EURCAD 20
EURGBP 18
GBPCHF 18
AUDCAD 18
GBPCAD 16
AUDCHF 15
AUDUSD 14
GBPUSD 12
USDCAD 12
USDCHF 11
EURCHF 10
USDJPY 9
CADCHF 7
EURJPY 6
GBPJPY 6
EURUSD 6
EURNZD 5
CADJPY 5
GBPAUD 3
GBPNZD 2
AUDNZD 1
NZDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 524
EURCAD -732
EURGBP 41
GBPCHF -216
AUDCAD 126
GBPCAD 209
AUDCHF 77
AUDUSD 83
GBPUSD 133
USDCAD 95
USDCHF 27
EURCHF 98
USDJPY 74
CADCHF 38
EURJPY 58
GBPJPY 155
EURUSD 53
EURNZD 27
CADJPY 82
GBPAUD 0
GBPNZD 19
AUDNZD 6
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD -5.8K
EURCAD -6.1K
EURGBP 36
GBPCHF -1.1K
AUDCAD 1K
GBPCAD 1.2K
AUDCHF 692
AUDUSD 701
GBPUSD 1.3K
USDCAD 1.2K
USDCHF -654
EURCHF 615
USDJPY 3.7K
CADCHF 297
EURJPY 4.4K
GBPJPY 5.5K
EURUSD 534
EURNZD 1.3K
CADJPY 1.5K
GBPAUD -75
GBPNZD 1.2K
AUDNZD 526
NZDCHF 391
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +317.00 USD
En kötü işlem: -536 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +327.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -532.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 8
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.20 × 15
ICMarketsSC-Live02
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live05
0.29 × 14
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live24
0.88 × 958
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
OrbexGlobal-Live
1.07 × 58
ICMarketsSC-Live25
1.07 × 1099
Exness-Real17
1.15 × 66
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live14
1.35 × 422
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live23
1.36 × 349
ICMarketsSC-Live07
1.80 × 236
52 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.18 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 07:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 07:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 07:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 06:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 06:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 04:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 04:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 04:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 04:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.12 07:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 03:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 43 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
IC 28CCY 60230
Ayda 30 USD
14%
0
0
USD
4.3K
USD
13
100%
247
77%
71%
1.40
3.99
USD
33%
1:500
