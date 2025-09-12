- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
247
Kârla kapanan işlemler:
191 (77.32%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (22.67%)
En iyi işlem:
317.00 USD
En kötü işlem:
-535.93 USD
Brüt kâr:
3 414.17 USD (36 928 pips)
Brüt zarar:
-2 429.16 USD (24 459 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (327.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
571.81 USD (16)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
70.81%
Maks. mevduat yükü:
27.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
124 (50.20%)
Satış işlemleri:
123 (49.80%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
3.99 USD
Ortalama kâr:
17.88 USD
Ortalama zarar:
-43.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-532.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 230.43 USD (6)
Aylık büyüme:
7.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 626.09 USD (23.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.78% (1 626.09 USD)
Varlığa göre:
27.04% (1 129.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|32
|EURCAD
|20
|EURGBP
|18
|GBPCHF
|18
|AUDCAD
|18
|GBPCAD
|16
|AUDCHF
|15
|AUDUSD
|14
|GBPUSD
|12
|USDCAD
|12
|USDCHF
|11
|EURCHF
|10
|USDJPY
|9
|CADCHF
|7
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|6
|EURUSD
|6
|EURNZD
|5
|CADJPY
|5
|GBPAUD
|3
|GBPNZD
|2
|AUDNZD
|1
|NZDCHF
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|524
|EURCAD
|-732
|EURGBP
|41
|GBPCHF
|-216
|AUDCAD
|126
|GBPCAD
|209
|AUDCHF
|77
|AUDUSD
|83
|GBPUSD
|133
|USDCAD
|95
|USDCHF
|27
|EURCHF
|98
|USDJPY
|74
|CADCHF
|38
|EURJPY
|58
|GBPJPY
|155
|EURUSD
|53
|EURNZD
|27
|CADJPY
|82
|GBPAUD
|0
|GBPNZD
|19
|AUDNZD
|6
|NZDCHF
|9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|-5.8K
|EURCAD
|-6.1K
|EURGBP
|36
|GBPCHF
|-1.1K
|AUDCAD
|1K
|GBPCAD
|1.2K
|AUDCHF
|692
|AUDUSD
|701
|GBPUSD
|1.3K
|USDCAD
|1.2K
|USDCHF
|-654
|EURCHF
|615
|USDJPY
|3.7K
|CADCHF
|297
|EURJPY
|4.4K
|GBPJPY
|5.5K
|EURUSD
|534
|EURNZD
|1.3K
|CADJPY
|1.5K
|GBPAUD
|-75
|GBPNZD
|1.2K
|AUDNZD
|526
|NZDCHF
|391
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +317.00 USD
En kötü işlem: -536 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +327.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -532.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 8
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
Exness-Real14
|0.06 × 48
Exness-Real3
|0.20 × 15
ICMarketsSC-Live02
|0.20 × 10
ICMarketsSC-Live05
|0.29 × 14
ICMarketsSC-Live27
|0.35 × 210
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
ICMarketsSC-Live24
|0.88 × 958
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
OrbexGlobal-Live
|1.07 × 58
ICMarketsSC-Live25
|1.07 × 1099
Exness-Real17
|1.15 × 66
ICMarketsSC-Live18
|1.21 × 119
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
ICMarketsSC-Live14
|1.35 × 422
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
ICMarketsSC-Live23
|1.36 × 349
ICMarketsSC-Live07
|1.80 × 236
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
14%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
13
100%
247
77%
71%
1.40
3.99
USD
USD
33%
1:500