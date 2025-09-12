SinyallerBölümler
Jhones Jorente Garcia

WIN Gain

0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
295
Kârla kapanan işlemler:
138 (46.77%)
Zararla kapanan işlemler:
157 (53.22%)
En iyi işlem:
220.00 BRL
En kötü işlem:
-104.00 BRL
Brüt kâr:
8 700.00 BRL (22 530 pips)
Brüt zarar:
-8 421.00 BRL (23 450 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (400.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
448.00 BRL (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
3.57%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
167 (56.61%)
Satış işlemleri:
128 (43.39%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.95 BRL
Ortalama kâr:
63.04 BRL
Ortalama zarar:
-53.64 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-642.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-642.00 BRL (15)
Aylık büyüme:
17.98%
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
639.00 BRL
Maksimum:
748.00 BRL (22.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.91% (748.00 BRL)
Varlığa göre:
1.65% (54.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINQ25 192
WINV25 103
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINQ25 -73
WINV25 196
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINQ25 -1.8K
WINV25 865
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +220.00 BRL
En kötü işlem: -104 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +400.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -642.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ClearInvestimentos-CLEAR" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Sinais de maioria manuais do mini índice brasileiro. 
İnceleme yok
2025.09.12 07:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.74% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
WIN Gain
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
3.2K
BRL
13
3%
295
46%
4%
1.03
0.95
BRL
23%
1:1
