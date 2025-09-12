- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
12 (41.37%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (58.62%)
En iyi işlem:
7.09 USD
En kötü işlem:
-1.36 USD
Brüt kâr:
24.76 USD (3 745 pips)
Brüt zarar:
-12.21 USD (1 512 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (14.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.07 USD (3)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
44.97%
Maks. mevduat yükü:
1.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.05
Alış işlemleri:
17 (58.62%)
Satış işlemleri:
12 (41.38%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
0.43 USD
Ortalama kâr:
2.06 USD
Ortalama zarar:
-0.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.84 USD (5)
Aylık büyüme:
4.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.12 USD
Maksimum:
4.12 USD (1.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.48% (4.04 USD)
Varlığa göre:
0.75% (2.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|13
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|2.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.09 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +14.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Live
|0.24 × 54
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 1913
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|1.17 × 1283
|
BlueberryMarkets-Live
|1.33 × 3
|
Darwinex-Live
|1.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|1.65 × 83
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.73 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.82 × 134
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.40 × 167
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.73 × 18956
|
Exness-MT5Real5
|2.90 × 29
|
Exness-MT5Real6
|3.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|3.00 × 23
|
RoboForex-ECN
|3.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
USD
286
USD
USD
3
100%
29
41%
45%
2.02
0.43
USD
USD
1%
1:500