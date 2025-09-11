SinyallerBölümler
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS

Force XAU

JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
33 (80.48%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (19.51%)
En iyi işlem:
22.44 GBP
En kötü işlem:
-28.09 GBP
Brüt kâr:
240.48 GBP (31 719 pips)
Brüt zarar:
-134.18 GBP (15 779 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (112.27 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
112.27 GBP (17)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
65.44%
Maks. mevduat yükü:
15.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.61
Alış işlemleri:
19 (46.34%)
Satış işlemleri:
22 (53.66%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
2.59 GBP
Ortalama kâr:
7.29 GBP
Ortalama zarar:
-16.77 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-40.66 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-40.66 GBP (3)
Aylık büyüme:
23.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.79 GBP
Maksimum:
40.66 GBP (6.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.48% (35.79 GBP)
Varlığa göre:
10.57% (20.97 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 31
XAUGBP 4
XAUEUR 4
XAUCHF 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 120
XAUGBP -17
XAUEUR 22
XAUCHF 12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 13K
XAUGBP 111
XAUEUR 2K
XAUCHF 1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.44 GBP
En kötü işlem: -28 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +112.27 GBP
Maksimum ardışık zarar: -40.66 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-Live29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.23 21:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 05:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 17:09
Share of trading days is too low
2025.09.15 17:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 15:57
Share of trading days is too low
2025.09.15 15:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 18:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 18:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 18:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.11 18:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.11 18:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
