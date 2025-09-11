- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
33 (80.48%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (19.51%)
En iyi işlem:
22.44 GBP
En kötü işlem:
-28.09 GBP
Brüt kâr:
240.48 GBP (31 719 pips)
Brüt zarar:
-134.18 GBP (15 779 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (112.27 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
112.27 GBP (17)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
65.44%
Maks. mevduat yükü:
15.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.61
Alış işlemleri:
19 (46.34%)
Satış işlemleri:
22 (53.66%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
2.59 GBP
Ortalama kâr:
7.29 GBP
Ortalama zarar:
-16.77 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-40.66 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-40.66 GBP (3)
Aylık büyüme:
23.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.79 GBP
Maksimum:
40.66 GBP (6.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.48% (35.79 GBP)
Varlığa göre:
10.57% (20.97 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|XAUGBP
|4
|XAUEUR
|4
|XAUCHF
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|120
|XAUGBP
|-17
|XAUEUR
|22
|XAUCHF
|12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|13K
|XAUGBP
|111
|XAUEUR
|2K
|XAUCHF
|1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.44 GBP
En kötü işlem: -28 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +112.27 GBP
Maksimum ardışık zarar: -40.66 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-Live29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
23%
0
0
USD
USD
531
GBP
GBP
2
100%
41
80%
65%
1.79
2.59
GBP
GBP
11%
1:500