Yong Soon Pan

RTM

Yong Soon Pan
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 8%
Pepperstone-Edge03
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
80
Kârla kapanan işlemler:
47 (58.75%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (41.25%)
En iyi işlem:
132.01 USD
En kötü işlem:
-250.17 USD
Brüt kâr:
715.45 USD (17 445 pips)
Brüt zarar:
-701.88 USD (10 896 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (244.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
354.93 USD (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
85.27%
Maks. mevduat yükü:
103.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
50 (62.50%)
Satış işlemleri:
30 (37.50%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.17 USD
Ortalama kâr:
15.22 USD
Ortalama zarar:
-21.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-28.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-357.37 USD (2)
Aylık büyüme:
8.94%
Yıllık tahmin:
108.48%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
227.24 USD
Maksimum:
357.37 USD (11.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.86% (34.04 USD)
Varlığa göre:
5.22% (10.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.a 22
USDJPY.a 15
USDCAD.a 13
AUDUSD.a 12
GBPUSD.a 10
USDCHF.a 7
US500.a 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.a -105
USDJPY.a -454
USDCAD.a 237
AUDUSD.a 36
GBPUSD.a 178
USDCHF.a 117
US500.a 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.a -384
USDJPY.a -1.2K
USDCAD.a 6.3K
AUDUSD.a 665
GBPUSD.a -218
USDCHF.a 870
US500.a 503
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +132.01 USD
En kötü işlem: -250 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +244.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

SwingTarayıcı başlıca 6 forex çifti ve Altın için tasarlanmış swing tarzı bir ticaret sistemidir. Riski kontrol ederken yüksek olasılıklı girişleri bulmak için klasik teknik göstergeleri, fiyat-hareket modellerini ve volatilite filtrelerini birleştirir. Çok faktörlü doğrulama Akıllı ofset ile bekleyen siparişler Trend onayı Risk ve yönetim araçları Ekstra korumalar


İnceleme yok
2025.09.24 01:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.19 05:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 04:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 17:10
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 4.89% of days out of the 225 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 17:10
80% of trades performed within 7 days. This comprises 3.11% of days out of the 225 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RTM
Ayda 49 USD
8%
0
0
USD
222
USD
35
50%
80
58%
85%
1.01
0.17
USD
15%
1:30
