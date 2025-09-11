- Büyüme
İşlemler:
80
Kârla kapanan işlemler:
47 (58.75%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (41.25%)
En iyi işlem:
132.01 USD
En kötü işlem:
-250.17 USD
Brüt kâr:
715.45 USD (17 445 pips)
Brüt zarar:
-701.88 USD (10 896 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (244.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
354.93 USD (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
85.27%
Maks. mevduat yükü:
103.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
50 (62.50%)
Satış işlemleri:
30 (37.50%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.17 USD
Ortalama kâr:
15.22 USD
Ortalama zarar:
-21.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-28.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-357.37 USD (2)
Aylık büyüme:
8.94%
Yıllık tahmin:
108.48%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
227.24 USD
Maksimum:
357.37 USD (11.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.86% (34.04 USD)
Varlığa göre:
5.22% (10.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD.a
|22
|USDJPY.a
|15
|USDCAD.a
|13
|AUDUSD.a
|12
|GBPUSD.a
|10
|USDCHF.a
|7
|US500.a
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD.a
|-105
|USDJPY.a
|-454
|USDCAD.a
|237
|AUDUSD.a
|36
|GBPUSD.a
|178
|USDCHF.a
|117
|US500.a
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD.a
|-384
|USDJPY.a
|-1.2K
|USDCAD.a
|6.3K
|AUDUSD.a
|665
|GBPUSD.a
|-218
|USDCHF.a
|870
|US500.a
|503
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +132.01 USD
En kötü işlem: -250 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +244.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
SwingTarayıcı başlıca 6 forex çifti ve Altın için tasarlanmış swing tarzı bir ticaret sistemidir. Riski kontrol ederken yüksek olasılıklı girişleri bulmak için klasik teknik göstergeleri, fiyat-hareket modellerini ve volatilite filtrelerini birleştirir. Çok faktörlü doğrulama Akıllı ofset ile bekleyen siparişler Trend onayı Risk ve yönetim araçları Ekstra korumalar
