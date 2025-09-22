SinyallerBölümler
Indices
Kai Chen

Indices

Kai Chen
0 inceleme
1 hafta
1 / 2.4K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -8%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
33 (73.33%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (26.67%)
En iyi işlem:
124.18 GBP
En kötü işlem:
-719.35 GBP
Brüt kâr:
1 128.53 GBP (220 980 pips)
Brüt zarar:
-1 229.46 GBP (176 520 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (440.80 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
440.80 GBP (15)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
76.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
39 (86.67%)
Satış işlemleri:
6 (13.33%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-2.24 GBP
Ortalama kâr:
34.20 GBP
Ortalama zarar:
-102.46 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-750.50 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-750.50 GBP (3)
Aylık büyüme:
-8.10%
Algo alım-satım:
42%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
106.42 GBP
Maksimum:
750.50 GBP (40.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.91% (750.50 GBP)
Varlığa göre:
56.44% (697.17 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
HK50 19
IT40 13
USTEC 6
CHINA50 4
JP225 2
DE40 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
HK50 243
IT40 -220
USTEC 132
CHINA50 27
JP225 -318
DE40 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
HK50 8.1K
IT40 62K
USTEC 12K
CHINA50 6.5K
JP225 -46K
DE40 2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +124.18 GBP
En kötü işlem: -719 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +440.80 GBP
Maksimum ardışık zarar: -750.50 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 3
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
4.31 × 58
ICMarketsSC-MT5
14.13 × 6572
ICMarketsSC-MT5-2
14.64 × 41344
Focus on indices trade.
İnceleme yok
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 06:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 17:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.11 17:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.11 17:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.