İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
33 (73.33%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (26.67%)
En iyi işlem:
124.18 GBP
En kötü işlem:
-719.35 GBP
Brüt kâr:
1 128.53 GBP (220 980 pips)
Brüt zarar:
-1 229.46 GBP (176 520 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (440.80 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
440.80 GBP (15)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
76.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
39 (86.67%)
Satış işlemleri:
6 (13.33%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-2.24 GBP
Ortalama kâr:
34.20 GBP
Ortalama zarar:
-102.46 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-750.50 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-750.50 GBP (3)
Aylık büyüme:
-8.10%
Algo alım-satım:
42%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
106.42 GBP
Maksimum:
750.50 GBP (40.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.91% (750.50 GBP)
Varlığa göre:
56.44% (697.17 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|HK50
|19
|IT40
|13
|USTEC
|6
|CHINA50
|4
|JP225
|2
|DE40
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|HK50
|243
|IT40
|-220
|USTEC
|132
|CHINA50
|27
|JP225
|-318
|DE40
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|HK50
|8.1K
|IT40
|62K
|USTEC
|12K
|CHINA50
|6.5K
|JP225
|-46K
|DE40
|2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +124.18 GBP
En kötü işlem: -719 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +440.80 GBP
Maksimum ardışık zarar: -750.50 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.31 × 58
|
ICMarketsSC-MT5
|14.13 × 6572
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.64 × 41344
Focus on indices trade.
