SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Oskus
Richard Hartan Io

Oskus

Richard Hartan Io
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 44 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 40%
Exness-MT5Real7
1:44
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
705
Kârla kapanan işlemler:
370 (52.48%)
Zararla kapanan işlemler:
335 (47.52%)
En iyi işlem:
63.12 USD
En kötü işlem:
-26.40 USD
Brüt kâr:
3 375.61 USD (2 892 996 pips)
Brüt zarar:
-2 502.85 USD (2 541 874 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (713.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
713.70 USD (42)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
76.96%
Maks. mevduat yükü:
100.43%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
325
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.71
Alış işlemleri:
373 (52.91%)
Satış işlemleri:
332 (47.09%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
1.24 USD
Ortalama kâr:
9.12 USD
Ortalama zarar:
-7.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-289.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-289.92 USD (31)
Aylık büyüme:
39.89%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
295.36 USD
Maksimum:
322.19 USD (14.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.15% (313.37 USD)
Varlığa göre:
12.20% (230.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 184
XAUUSD 168
GBPUSD 44
EURCAD 32
CHFJPY 30
AUDUSD 24
AUDJPY 24
EURUSD 21
US30 20
NZDUSD 18
USTEC 14
USDJPY 13
EURJPY 12
USDCAD 12
GBPJPY 11
AUDCAD 10
EURGBP 10
GBPAUD 9
GBPNZD 9
ETHUSD 7
NZDCAD 5
EURAUD 5
GBPCHF 5
NZDCHF 4
CADJPY 3
NZDJPY 2
AUDNZD 2
USDCHF 2
AUDCHF 2
EURNZD 2
CADCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 342
XAUUSD 60
GBPUSD 116
EURCAD 81
CHFJPY 170
AUDUSD -9
AUDJPY -75
EURUSD 61
US30 143
NZDUSD -6
USTEC -78
USDJPY -2
EURJPY -85
USDCAD -1
GBPJPY -31
AUDCAD 1
EURGBP 228
GBPAUD -35
GBPNZD 18
ETHUSD -17
NZDCAD 43
EURAUD -9
GBPCHF -20
NZDCHF 7
CADJPY 1
NZDJPY 0
AUDNZD -16
USDCHF -11
AUDCHF -6
EURNZD 2
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 346K
XAUUSD 37K
GBPUSD -269
EURCAD 1K
CHFJPY 1.8K
AUDUSD -621
AUDJPY -862
EURUSD 852
US30 7.5K
NZDUSD -571
USTEC -33K
USDJPY -813
EURJPY -1K
USDCAD 113
GBPJPY -213
AUDCAD 185
EURGBP 715
GBPAUD -165
GBPNZD 536
ETHUSD -6.5K
NZDCAD 900
EURAUD -272
GBPCHF -336
NZDCHF 45
CADJPY -72
NZDJPY 104
AUDNZD -126
USDCHF -64
AUDCHF -113
EURNZD 88
CADCHF 62
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +63.12 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 31
Maksimum ardışık kâr: +713.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -289.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 21
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
1.33 × 6
Exness-MT5Real7
1.70 × 1641
Exness-MT5Real3
4.03 × 913
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.29 × 65
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
6.50 × 169
Exness-MT5Real6
6.52 × 77
RoboForex-Pro
13.00 × 2
FxPro-MT5
14.00 × 3
XMGlobal-MT5 13
15.25 × 12
VTMarkets-Live
15.67 × 3
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.21 × 236
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.14 03:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 17:10
Share of trading days is too low
2025.09.11 17:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 16:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 16:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 16:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:20 - 1:50
2025.09.11 16:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.11 16:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.11 16:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Oskus
Ayda 44 USD
40%
0
0
USD
3K
USD
3
0%
705
52%
77%
1.34
1.24
USD
14%
1:44
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.