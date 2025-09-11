- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
705
Kârla kapanan işlemler:
370 (52.48%)
Zararla kapanan işlemler:
335 (47.52%)
En iyi işlem:
63.12 USD
En kötü işlem:
-26.40 USD
Brüt kâr:
3 375.61 USD (2 892 996 pips)
Brüt zarar:
-2 502.85 USD (2 541 874 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (713.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
713.70 USD (42)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
76.96%
Maks. mevduat yükü:
100.43%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
325
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.71
Alış işlemleri:
373 (52.91%)
Satış işlemleri:
332 (47.09%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
1.24 USD
Ortalama kâr:
9.12 USD
Ortalama zarar:
-7.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-289.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-289.92 USD (31)
Aylık büyüme:
39.89%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
295.36 USD
Maksimum:
322.19 USD (14.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.15% (313.37 USD)
Varlığa göre:
12.20% (230.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|184
|XAUUSD
|168
|GBPUSD
|44
|EURCAD
|32
|CHFJPY
|30
|AUDUSD
|24
|AUDJPY
|24
|EURUSD
|21
|US30
|20
|NZDUSD
|18
|USTEC
|14
|USDJPY
|13
|EURJPY
|12
|USDCAD
|12
|GBPJPY
|11
|AUDCAD
|10
|EURGBP
|10
|GBPAUD
|9
|GBPNZD
|9
|ETHUSD
|7
|NZDCAD
|5
|EURAUD
|5
|GBPCHF
|5
|NZDCHF
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|2
|AUDNZD
|2
|USDCHF
|2
|AUDCHF
|2
|EURNZD
|2
|CADCHF
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|342
|XAUUSD
|60
|GBPUSD
|116
|EURCAD
|81
|CHFJPY
|170
|AUDUSD
|-9
|AUDJPY
|-75
|EURUSD
|61
|US30
|143
|NZDUSD
|-6
|USTEC
|-78
|USDJPY
|-2
|EURJPY
|-85
|USDCAD
|-1
|GBPJPY
|-31
|AUDCAD
|1
|EURGBP
|228
|GBPAUD
|-35
|GBPNZD
|18
|ETHUSD
|-17
|NZDCAD
|43
|EURAUD
|-9
|GBPCHF
|-20
|NZDCHF
|7
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|0
|AUDNZD
|-16
|USDCHF
|-11
|AUDCHF
|-6
|EURNZD
|2
|CADCHF
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|346K
|XAUUSD
|37K
|GBPUSD
|-269
|EURCAD
|1K
|CHFJPY
|1.8K
|AUDUSD
|-621
|AUDJPY
|-862
|EURUSD
|852
|US30
|7.5K
|NZDUSD
|-571
|USTEC
|-33K
|USDJPY
|-813
|EURJPY
|-1K
|USDCAD
|113
|GBPJPY
|-213
|AUDCAD
|185
|EURGBP
|715
|GBPAUD
|-165
|GBPNZD
|536
|ETHUSD
|-6.5K
|NZDCAD
|900
|EURAUD
|-272
|GBPCHF
|-336
|NZDCHF
|45
|CADJPY
|-72
|NZDJPY
|104
|AUDNZD
|-126
|USDCHF
|-64
|AUDCHF
|-113
|EURNZD
|88
|CADCHF
|62
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +63.12 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 31
Maksimum ardışık kâr: +713.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -289.92 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
Tickmill-Live
|0.00 × 21
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
Pepperstone-MT5-Live01
|1.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
|1.33 × 6
Exness-MT5Real7
|1.70 × 1641
Exness-MT5Real3
|4.03 × 913
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
|5.29 × 65
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
Exness-MT5Real15
|5.68 × 499
RoboForex-ECN
|6.50 × 169
Exness-MT5Real6
|6.52 × 77
RoboForex-Pro
|13.00 × 2
FxPro-MT5
|14.00 × 3
XMGlobal-MT5 13
|15.25 × 12
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
JunoMarkets-Server
|17.00 × 2
Exness-MT5Real8
|19.21 × 236
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
