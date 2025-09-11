- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
127
Kârla kapanan işlemler:
93 (73.22%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (26.77%)
En iyi işlem:
12.50 USD
En kötü işlem:
-20.23 USD
Brüt kâr:
437.04 USD (437 399 pips)
Brüt zarar:
-193.96 USD (192 605 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (60.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.49 USD (12)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
21.20%
Maks. mevduat yükü:
14.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.05
Alış işlemleri:
66 (51.97%)
Satış işlemleri:
61 (48.03%)
Kâr faktörü:
2.25
Beklenen getiri:
1.91 USD
Ortalama kâr:
4.70 USD
Ortalama zarar:
-5.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-24.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.78 USD (2)
Aylık büyüme:
48.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
60.08 USD (9.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.50% (60.08 USD)
Varlığa göre:
18.99% (120.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|127
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|243
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|245K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.50 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +60.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 55 USD
49%
0
0
USD
USD
743
USD
USD
3
0%
127
73%
21%
2.25
1.91
USD
USD
19%
1:500