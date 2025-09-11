- Büyüme
İşlemler:
85
Kârla kapanan işlemler:
49 (57.64%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (42.35%)
En iyi işlem:
14.54 USD
En kötü işlem:
-3.82 USD
Brüt kâr:
223.34 USD (11 124 pips)
Brüt zarar:
-57.40 USD (2 863 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (193.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
193.82 USD (39)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
66.77%
Maks. mevduat yükü:
15.75%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.36
Alış işlemleri:
61 (71.76%)
Satış işlemleri:
24 (28.24%)
Kâr faktörü:
3.89
Beklenen getiri:
1.95 USD
Ortalama kâr:
4.56 USD
Ortalama zarar:
-1.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-49.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.36 USD (31)
Aylık büyüme:
12.40%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
49.36 USD (3.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.30% (49.36 USD)
Varlığa göre:
28.81% (410.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|58
|EURUSD
|26
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|76
|EURUSD
|78
|XAUUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|3.8K
|EURUSD
|3.9K
|XAUUSD
|602
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.54 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 31
Maksimum ardışık kâr: +193.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -49.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 28
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 17
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.20 × 10
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
Alpari-Pro.ECN
|0.63 × 16
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
SalmaMarkets-Live
|1.32 × 47
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
CapitalIndexGlobal-Live
|3.08 × 13
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
3
0%
85
57%
67%
3.89
1.95
USD
USD
29%
1:500