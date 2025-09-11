SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Fibonacci Channel Based Filtering
Wang Kai Xiao

Fibonacci Channel Based Filtering

Wang Kai Xiao
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 30%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
137
Kârla kapanan işlemler:
56 (40.87%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (59.12%)
En iyi işlem:
36.50 USD
En kötü işlem:
-11.64 USD
Brüt kâr:
351.49 USD (10 394 pips)
Brüt zarar:
-321.18 USD (8 784 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (50.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.18 USD (7)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
5.85%
Maks. mevduat yükü:
16.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
42 (30.66%)
Satış işlemleri:
95 (69.34%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
6.28 USD
Ortalama zarar:
-3.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-30.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.41 USD (9)
Aylık büyüme:
-0.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.00 USD
Maksimum:
59.32 USD (32.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.71% (48.14 USD)
Varlığa göre:
5.20% (8.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 49
USDJPY 27
EURUSD 20
USDCHF 16
USDCAD 14
GBPUSD 11
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 15
USDJPY -11
EURUSD 11
USDCHF 2
USDCAD 2
GBPUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 830
USDJPY 90
EURUSD 248
USDCHF 98
USDCAD 145
GBPUSD 199
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +36.50 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +50.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.29 × 7
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 180
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Exness-MT5Real2
1.34 × 32
OxSecurities-Live
1.38 × 8
Manual + Quantitative Trading

Achieved nearly 30% profit in the last ten trading days.

There are trading signals almost every trading day from the Asian session to the European session.

Note: This strategy is high-frequency and has larger positions. Please be cautious of delays and stop-loss when copying trades.A low spread environment is necessary.

İnceleme yok
2025.09.12 01:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 10:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fibonacci Channel Based Filtering
Ayda 30 USD
30%
0
0
USD
130
USD
10
0%
137
40%
6%
1.09
0.22
USD
33%
1:500
