Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 2 Exness-Real3 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 2 0.38 × 8 ICMarketsEU-Live17 0.40 × 30 ICMarketsSC-Live19 0.53 × 34 ICMarketsSC-Live24 0.59 × 29 Exness-Real17 0.64 × 22 ICMarketsSC-Live05 0.65 × 139 ICMarketsSC-Live22 0.70 × 145 ICMarketsSC-Live32 0.70 × 20 ICMarkets-Live22 0.73 × 226 ICMarketsSC-Live08 0.75 × 20 ICMarketsSC-Live18 0.80 × 353 EGMSecurities-Live 0.82 × 214 ICMarketsSC-Live16 0.82 × 885 ICMarketsSC-Live07 0.85 × 366 Tickmill-Live09 0.92 × 38 ICMarketsSC-Live23 0.92 × 12129 ICMarketsSC-Live09 0.93 × 430 ICMarketsSC-Live26 0.94 × 727 ICMarketsSC-Live25 0.97 × 4757 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 1.00 × 29 FusionMarkets-Live 2 1.00 × 9 ICMarketsSC-Live03 1.13 × 2239 86 daha fazla...