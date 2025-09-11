SinyallerBölümler
Wai Him Leung

IC 28CCY 87012

Wai Him Leung
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -54%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
208
Kârla kapanan işlemler:
159 (76.44%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (23.56%)
En iyi işlem:
305.74 USD
En kötü işlem:
-1 783.83 USD
Brüt kâr:
2 714.04 USD (27 748 pips)
Brüt zarar:
-4 551.65 USD (21 897 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (409.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
409.97 USD (31)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
65.75%
Maks. mevduat yükü:
2.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
115 (55.29%)
Satış işlemleri:
93 (44.71%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-8.83 USD
Ortalama kâr:
17.07 USD
Ortalama zarar:
-92.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-3 815.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 815.19 USD (7)
Aylık büyüme:
9.39%
Yıllık tahmin:
113.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 247.58 USD
Maksimum:
3 879.24 USD (34.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.65% (3 879.24 USD)
Varlığa göre:
1.96% (81.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 25
GBPCHF 22
GBPCAD 16
USDCHF 15
AUDCAD 14
EURCAD 14
EURUSD 13
AUDCHF 13
GBPUSD 12
AUDUSD 11
EURCHF 9
CADCHF 8
USDCAD 6
EURGBP 5
EURNZD 5
GBPJPY 5
CADJPY 5
NZDUSD 3
USDJPY 3
GBPNZD 2
AUDNZD 1
NZDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 630
GBPCHF 156
GBPCAD 124
USDCHF 70
AUDCAD 29
EURCAD -889
EURUSD 169
AUDCHF 58
GBPUSD -2.8K
AUDUSD 90
EURCHF 44
CADCHF 69
USDCAD 20
EURGBP 8
EURNZD 34
GBPJPY 101
CADJPY 119
NZDUSD 14
USDJPY 55
GBPNZD 19
AUDNZD 7
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 3.9K
GBPCHF 928
GBPCAD 972
USDCHF -268
AUDCAD -171
EURCAD -7.2K
EURUSD 1.3K
AUDCHF 531
GBPUSD -6.1K
AUDUSD 100
EURCHF 219
CADCHF 556
USDCAD 195
EURGBP -85
EURNZD 2K
GBPJPY 1.9K
CADJPY 2.5K
NZDUSD 326
USDJPY 2.1K
GBPNZD 1.2K
AUDNZD 632
NZDCHF 385
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +305.74 USD
En kötü işlem: -1 784 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +409.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 815.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.40 × 30
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live24
0.59 × 29
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live05
0.65 × 139
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.70 × 20
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.80 × 353
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 885
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 12129
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 430
ICMarketsSC-Live26
0.94 × 727
ICMarketsSC-Live25
0.97 × 4757
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 9
ICMarketsSC-Live03
1.13 × 2239
86 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.18 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 07:15
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.17 06:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 06:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 05:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 05:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 05:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.12 07:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 42 days
