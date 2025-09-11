- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
208
Kârla kapanan işlemler:
159 (76.44%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (23.56%)
En iyi işlem:
305.74 USD
En kötü işlem:
-1 783.83 USD
Brüt kâr:
2 714.04 USD (27 748 pips)
Brüt zarar:
-4 551.65 USD (21 897 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (409.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
409.97 USD (31)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
65.75%
Maks. mevduat yükü:
2.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
115 (55.29%)
Satış işlemleri:
93 (44.71%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-8.83 USD
Ortalama kâr:
17.07 USD
Ortalama zarar:
-92.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-3 815.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 815.19 USD (7)
Aylık büyüme:
9.39%
Yıllık tahmin:
113.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 247.58 USD
Maksimum:
3 879.24 USD (34.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.65% (3 879.24 USD)
Varlığa göre:
1.96% (81.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|25
|GBPCHF
|22
|GBPCAD
|16
|USDCHF
|15
|AUDCAD
|14
|EURCAD
|14
|EURUSD
|13
|AUDCHF
|13
|GBPUSD
|12
|AUDUSD
|11
|EURCHF
|9
|CADCHF
|8
|USDCAD
|6
|EURGBP
|5
|EURNZD
|5
|GBPJPY
|5
|CADJPY
|5
|NZDUSD
|3
|USDJPY
|3
|GBPNZD
|2
|AUDNZD
|1
|NZDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|630
|GBPCHF
|156
|GBPCAD
|124
|USDCHF
|70
|AUDCAD
|29
|EURCAD
|-889
|EURUSD
|169
|AUDCHF
|58
|GBPUSD
|-2.8K
|AUDUSD
|90
|EURCHF
|44
|CADCHF
|69
|USDCAD
|20
|EURGBP
|8
|EURNZD
|34
|GBPJPY
|101
|CADJPY
|119
|NZDUSD
|14
|USDJPY
|55
|GBPNZD
|19
|AUDNZD
|7
|NZDCHF
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|3.9K
|GBPCHF
|928
|GBPCAD
|972
|USDCHF
|-268
|AUDCAD
|-171
|EURCAD
|-7.2K
|EURUSD
|1.3K
|AUDCHF
|531
|GBPUSD
|-6.1K
|AUDUSD
|100
|EURCHF
|219
|CADCHF
|556
|USDCAD
|195
|EURGBP
|-85
|EURNZD
|2K
|GBPJPY
|1.9K
|CADJPY
|2.5K
|NZDUSD
|326
|USDJPY
|2.1K
|GBPNZD
|1.2K
|AUDNZD
|632
|NZDCHF
|385
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +305.74 USD
En kötü işlem: -1 784 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +409.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 815.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.40 × 30
|
ICMarketsSC-Live19
|0.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live24
|0.59 × 29
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live05
|0.65 × 139
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarketsSC-Live32
|0.70 × 20
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 20
|
ICMarketsSC-Live18
|0.80 × 353
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live16
|0.82 × 885
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live23
|0.92 × 12129
|
ICMarketsSC-Live09
|0.93 × 430
|
ICMarketsSC-Live26
|0.94 × 727
|
ICMarketsSC-Live25
|0.97 × 4757
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live03
|1.13 × 2239
