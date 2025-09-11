SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Price action Manual jerry
Zhen Kai Hu

Price action Manual jerry

Zhen Kai Hu
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -27%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
71 (68.26%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (31.73%)
En iyi işlem:
27.00 UST
En kötü işlem:
-51.00 UST
Brüt kâr:
118.82 UST (24 477 pips)
Brüt zarar:
-227.21 UST (24 916 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (3.24 UST)
Maksimum ardışık kâr:
27.00 UST (1)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
16.67%
Maks. mevduat yükü:
40.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.99
Alış işlemleri:
60 (57.69%)
Satış işlemleri:
44 (42.31%)
Kâr faktörü:
0.52
Beklenen getiri:
-1.04 UST
Ortalama kâr:
1.67 UST
Ortalama zarar:
-6.89 UST
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-34.51 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-51.00 UST (1)
Aylık büyüme:
-25.06%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
108.99 UST
Maksimum:
108.99 UST (4.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.28% (80.21 UST)
Varlığa göre:
29.30% (49.47 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 31
HKTECH 18
CHINA50 16
HK50 13
SP500 8
USDCHF+ 7
UK100 6
USOUSD 3
USDCAD+ 1
SPI200 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 29
HKTECH 1
CHINA50 -80
HK50 1
SP500 -24
USDCHF+ 3
UK100 -11
USOUSD -11
USDCAD+ -15
SPI200 -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 2.4K
HKTECH 8.9K
CHINA50 -511
HK50 104
SP500 -1.5K
USDCHF+ 34
UK100 -7K
USOUSD -1.1K
USDCAD+ -13
SPI200 -1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.00 UST
En kötü işlem: -51 UST
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3.24 UST
Maksimum ardışık zarar: -34.51 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
11.55 × 55
İnceleme yok
2025.09.23 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 09:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.47% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
