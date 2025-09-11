- Büyüme
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
43 (72.88%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (27.12%)
En iyi işlem:
21.50 USD
En kötü işlem:
-5.55 USD
Brüt kâr:
172.16 USD (5 895 pips)
Brüt zarar:
-29.77 USD (2 342 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (27.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.30 USD (5)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
0.02%
Maks. mevduat yükü:
3.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
59
Düzelme faktörü:
9.53
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
59 (100.00%)
Kâr faktörü:
5.78
Beklenen getiri:
2.41 USD
Ortalama kâr:
4.00 USD
Ortalama zarar:
-1.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-14.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.94 USD (4)
Aylık büyüme:
2.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
14.94 USD (0.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.29% (14.94 USD)
Varlığa göre:
1.69% (85.63 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|142
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.50 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +27.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Ura Renge
-Single Entry on XAU/Gold
-Start from 0.01
-Open lot will double from the previous lot if loss
-Max 20x
İnceleme yok
