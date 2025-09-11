- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
533
Kârla kapanan işlemler:
483 (90.61%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (9.38%)
En iyi işlem:
31.19 USD
En kötü işlem:
-94.19 USD
Brüt kâr:
1 300.70 USD (4 669 723 pips)
Brüt zarar:
-1 100.66 USD (683 643 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (108.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
108.56 USD (37)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
11.76%
Maks. mevduat yükü:
8.36%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
1.50
Alış işlemleri:
376 (70.54%)
Satış işlemleri:
157 (29.46%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.38 USD
Ortalama kâr:
2.69 USD
Ortalama zarar:
-22.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-47.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-94.19 USD (1)
Aylık büyüme:
14.99%
Algo alım-satım:
46%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
53.33 USD
Maksimum:
133.45 USD (34.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.76% (68.97 USD)
Varlığa göre:
15.33% (79.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|351
|BTCUSD
|180
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|76
|BTCUSD
|122
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|128K
|BTCUSD
|485K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.19 USD
En kötü işlem: -94 USD
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +108.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|12.13 × 4280
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
XAUUSD
BTCUSD
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
21%
0
0
USD
USD
843
USD
USD
9
46%
533
90%
12%
1.18
0.38
USD
USD
46%
1:500