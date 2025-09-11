SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GOLDXAU BTC RizBram
Rizqy Bramantyo

GOLDXAU BTC RizBram

Rizqy Bramantyo
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
Exness-MT5Real8
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
533
Kârla kapanan işlemler:
483 (90.61%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (9.38%)
En iyi işlem:
31.19 USD
En kötü işlem:
-94.19 USD
Brüt kâr:
1 300.70 USD (4 669 723 pips)
Brüt zarar:
-1 100.66 USD (683 643 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (108.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
108.56 USD (37)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
11.76%
Maks. mevduat yükü:
8.36%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
1.50
Alış işlemleri:
376 (70.54%)
Satış işlemleri:
157 (29.46%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.38 USD
Ortalama kâr:
2.69 USD
Ortalama zarar:
-22.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-47.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-94.19 USD (1)
Aylık büyüme:
14.99%
Algo alım-satım:
46%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
53.33 USD
Maksimum:
133.45 USD (34.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.76% (68.97 USD)
Varlığa göre:
15.33% (79.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 351
BTCUSD 180
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 76
BTCUSD 122
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 128K
BTCUSD 485K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.19 USD
En kötü işlem: -94 USD
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +108.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
12.13 × 4280
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

XAUUSD

BTCUSD

İnceleme yok
2025.10.14 05:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 00:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 09:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 07:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 06:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 11:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 09:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 08:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 05:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 02:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 00:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.21 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 06:25
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.11 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLDXAU BTC RizBram
Ayda 30 USD
21%
0
0
USD
843
USD
9
46%
533
90%
12%
1.18
0.38
USD
46%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.