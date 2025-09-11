SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IC 28CCY 86991
Wai Him Leung

IC 28CCY 86991

Wai Him Leung
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
386
Kârla kapanan işlemler:
273 (70.72%)
Zararla kapanan işlemler:
113 (29.27%)
En iyi işlem:
205.67 USD
En kötü işlem:
-533.21 USD
Brüt kâr:
3 626.24 USD (88 401 pips)
Brüt zarar:
-3 861.03 USD (80 545 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (391.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
514.07 USD (34)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.11
Alış işlemleri:
215 (55.70%)
Satış işlemleri:
171 (44.30%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.61 USD
Ortalama kâr:
13.28 USD
Ortalama zarar:
-34.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 164.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 164.96 USD (11)
Aylık büyüme:
20.17%
Yıllık tahmin:
244.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 168.46 USD
Maksimum:
2 198.55 USD (36.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.79% (2 097.63 USD)
Varlığa göre:
6.77% (334.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 37
GBPAUD 30
GBPCHF 27
EURNZD 25
AUDUSD 25
CHFJPY 24
CADCHF 24
GBPCAD 23
EURCAD 23
USDCAD 22
AUDCAD 14
AUDJPY 12
NZDUSD 12
NZDCAD 12
GBPUSD 12
EURCHF 11
AUDCHF 11
EURUSD 9
AUDNZD 7
EURGBP 7
NZDJPY 7
GBPJPY 6
USDCHF 3
GBPNZD 2
NZDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD -899
GBPAUD -334
GBPCHF 137
EURNZD -4
AUDUSD 119
CHFJPY 259
CADCHF 85
GBPCAD 223
EURCAD -825
USDCAD 185
AUDCAD 48
AUDJPY 161
NZDUSD -6
NZDCAD 66
GBPUSD 51
EURCHF 30
AUDCHF 25
EURUSD 160
AUDNZD 33
EURGBP 4
NZDJPY 138
GBPJPY 75
USDCHF 9
GBPNZD 19
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD -13K
GBPAUD -14K
GBPCHF 3.6K
EURNZD 1.1K
AUDUSD 44
CHFJPY 12K
CADCHF 1.6K
GBPCAD 3.9K
EURCAD -8.6K
USDCAD 4.4K
AUDCAD 886
AUDJPY 7.7K
NZDUSD -2K
NZDCAD -1.7K
GBPUSD 667
EURCHF 919
AUDCHF 226
EURUSD 49
AUDNZD 3.3K
EURGBP -140
NZDJPY 2K
GBPJPY 2.9K
USDCHF 75
GBPNZD 1.3K
NZDCHF 375
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +205.67 USD
En kötü işlem: -533 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +391.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 164.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.44 × 27
ICMarketsSC-Live24
0.56 × 27
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 172
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 24
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.76 × 386
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 884
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 727
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 12574
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4905
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2582
85 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.15 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 06:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
IC 28CCY 86991
Ayda 30 USD
-5%
0
0
USD
4.9K
USD
14
100%
386
70%
100%
0.93
-0.61
USD
35%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.