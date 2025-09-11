SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PropFirm Ready Signals
Truong Nguyen

PropFirm Ready Signals

Truong Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 20%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
28 (53.84%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (46.15%)
En iyi işlem:
19.55 AUD
En kötü işlem:
-9.95 AUD
Brüt kâr:
104.48 AUD (8 191 pips)
Brüt zarar:
-64.54 AUD (4 761 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (26.51 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
26.51 AUD (10)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
90.94%
Maks. mevduat yükü:
101.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
1.60
Alış işlemleri:
26 (50.00%)
Satış işlemleri:
26 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
0.77 AUD
Ortalama kâr:
3.73 AUD
Ortalama zarar:
-2.69 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-9.51 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.05 AUD (3)
Aylık büyüme:
19.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.60 AUD
Maksimum:
24.98 AUD (11.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.07% (24.91 AUD)
Varlığa göre:
6.26% (14.13 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.a 12
EURUSD.a 11
GBPUSD.a 10
EURAUD.a 9
EURNZD.a 5
GBPNZD.a 3
USDCAD.a 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.a -2
EURUSD.a 6
GBPUSD.a 18
EURAUD.a -9
EURNZD.a 25
GBPNZD.a -3
USDCAD.a -3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.a -52
EURUSD.a 541
GBPUSD.a 983
EURAUD.a -969
EURNZD.a 3.7K
GBPNZD.a -419
USDCAD.a -358
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.55 AUD
En kötü işlem: -10 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +26.51 AUD
Maksimum ardışık zarar: -9.51 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Sıkı risk yönetimi yoluyla uzun vadeli ve istikrarlı büyümeyi önemseyen aboneler için tasarlanmıştır; önceden belirlenmiş zarar durdur/kâr al seviyeleriyle çalışır ve hedge, martingale, scalping veya grid kullanmaz; yalnızca yazılı kurallarında üçüncü taraf sinyallere/kopyalamaya açıkça izin veren prop trading şirketleriyle kullanılmalıdır ve aboneler tüm prop firma hüküm ve koşullarına uyumdan yalnızca kendileri sorumludur.

📌 Abone Rehberi
Yaygın prop firma kuralları (günlük %5 zarar limiti) içinde kalmak için, hesabınızı %5 eşiği içinde 20–50 işleme izin verecek şekilde ayarlamanız önerilir. Bu, riski işlem başına yaklaşık %0,25–%0,10 düzeyine böler. Bunun bir risk yönetimi yönergesi olduğunu unutmayın — sinyal günlük 20 işlem yapmaz ve aynı anda 3’ten fazla açık işlem olmaz. Yüksek etkili haberlerin 5 dakika öncesi ve sonrasında işlemler açılmaz veya değiştirilmez; bu, sistemin tam uyumluluğunu korur.

📌 Bu sinyal için hesabınızı nasıl ayarlarsınız
Hesabınızın güvende kalmasını ve günlük %5 zarar limiti içinde en fazla 20–50 işleme izin vermesini sağlamak için, lütfen buradaki resmi MQL5 kurulum talimatlarını izleyin:

👉MQL5 Sinyal Abonesi Kılavuzu

Sağlayıcı işlem başına %2 risk alır; bu, ayarlarınızı uygun şekilde nasıl düzenleyeceğinizi belirlemenize yardımcı olabilir.








İnceleme yok
2025.09.18 09:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.14 23:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 08:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 08:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 07:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 07:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 01:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 01:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 01:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.11 01:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.11 01:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
