- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY.a
|12
|EURUSD.a
|11
|GBPUSD.a
|10
|EURAUD.a
|9
|EURNZD.a
|5
|GBPNZD.a
|3
|USDCAD.a
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY.a
|-2
|EURUSD.a
|6
|GBPUSD.a
|18
|EURAUD.a
|-9
|EURNZD.a
|25
|GBPNZD.a
|-3
|USDCAD.a
|-3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY.a
|-52
|EURUSD.a
|541
|GBPUSD.a
|983
|EURAUD.a
|-969
|EURNZD.a
|3.7K
|GBPNZD.a
|-419
|USDCAD.a
|-358
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Sıkı risk yönetimi yoluyla uzun vadeli ve istikrarlı büyümeyi önemseyen aboneler için tasarlanmıştır; önceden belirlenmiş zarar durdur/kâr al seviyeleriyle çalışır ve hedge, martingale, scalping veya grid kullanmaz; yalnızca yazılı kurallarında üçüncü taraf sinyallere/kopyalamaya açıkça izin veren prop trading şirketleriyle kullanılmalıdır ve aboneler tüm prop firma hüküm ve koşullarına uyumdan yalnızca kendileri sorumludur.
📌 Abone Rehberi
Yaygın prop firma kuralları (günlük %5 zarar limiti) içinde kalmak için, hesabınızı %5 eşiği içinde 20–50 işleme izin verecek şekilde ayarlamanız önerilir. Bu, riski işlem başına yaklaşık %0,25–%0,10 düzeyine böler. Bunun bir risk yönetimi yönergesi olduğunu unutmayın — sinyal günlük 20 işlem yapmaz ve aynı anda 3’ten fazla açık işlem olmaz. Yüksek etkili haberlerin 5 dakika öncesi ve sonrasında işlemler açılmaz veya değiştirilmez; bu, sistemin tam uyumluluğunu korur.
📌 Bu sinyal için hesabınızı nasıl ayarlarsınız
Hesabınızın güvende kalmasını ve günlük %5 zarar limiti içinde en fazla 20–50 işleme izin vermesini sağlamak için, lütfen buradaki resmi MQL5 kurulum talimatlarını izleyin:
Sağlayıcı işlem başına %2 risk alır; bu, ayarlarınızı uygun şekilde nasıl düzenleyeceğinizi belirlemenize yardımcı olabilir.
