Sıkı risk yönetimi yoluyla uzun vadeli ve istikrarlı büyümeyi önemseyen aboneler için tasarlanmıştır; önceden belirlenmiş zarar durdur/kâr al seviyeleriyle çalışır ve hedge, martingale, scalping veya grid kullanmaz; yalnızca yazılı kurallarında üçüncü taraf sinyallere/kopyalamaya açıkça izin veren prop trading şirketleriyle kullanılmalıdır ve aboneler tüm prop firma hüküm ve koşullarına uyumdan yalnızca kendileri sorumludur.



📌 Abone Rehberi

Yaygın prop firma kuralları (günlük %5 zarar limiti) içinde kalmak için, hesabınızı %5 eşiği içinde 20–50 işleme izin verecek şekilde ayarlamanız önerilir. Bu, riski işlem başına yaklaşık %0,25–%0,10 düzeyine böler. Bunun bir risk yönetimi yönergesi olduğunu unutmayın — sinyal günlük 20 işlem yapmaz ve aynı anda 3’ten fazla açık işlem olmaz. Yüksek etkili haberlerin 5 dakika öncesi ve sonrasında işlemler açılmaz veya değiştirilmez; bu, sistemin tam uyumluluğunu korur.



📌 Bu sinyal için hesabınızı nasıl ayarlarsınız

Hesabınızın güvende kalmasını ve günlük %5 zarar limiti içinde en fazla 20–50 işleme izin vermesini sağlamak için, lütfen buradaki resmi MQL5 kurulum talimatlarını izleyin:



👉MQL5 Sinyal Abonesi Kılavuzu



Sağlayıcı işlem başına %2 risk alır; bu, ayarlarınızı uygun şekilde nasıl düzenleyeceğinizi belirlemenize yardımcı olabilir.