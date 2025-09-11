SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Single Entry X1 RR 11
Leo Ance Sundara Ganda

Single Entry X1 RR 11

Leo Ance Sundara Ganda
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 30%
Weltrade-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
179
Kârla kapanan işlemler:
98 (54.74%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (45.25%)
En iyi işlem:
7.48 USD
En kötü işlem:
-6.08 USD
Brüt kâr:
474.76 USD (474 598 pips)
Brüt zarar:
-414.49 USD (414 390 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (25.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.47 USD (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
8.39%
Maks. mevduat yükü:
7.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.24
Alış işlemleri:
111 (62.01%)
Satış işlemleri:
68 (37.99%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
4.84 USD
Ortalama zarar:
-5.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-41.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.04 USD (8)
Aylık büyüme:
-8.44%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.12 USD
Maksimum:
48.74 USD (16.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.28% (48.74 USD)
Varlığa göre:
1.80% (4.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 179
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 60
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 60K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.48 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +25.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 daha fazla...
Single Entry 
XAUUSD
SL 50pips
TP 50pips
İnceleme yok
2025.09.11 03:10
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
