SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AbramovTrade
Dmitrii Abramov

AbramovTrade

Dmitrii Abramov
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 152%
OnFin-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
33 (48.52%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (51.47%)
En iyi işlem:
56.92 USD
En kötü işlem:
-25.18 USD
Brüt kâr:
403.42 USD (37 179 pips)
Brüt zarar:
-310.27 USD (30 391 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (88.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88.75 USD (6)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
34.85%
Maks. mevduat yükü:
143.85%
En son işlem:
57 dakika önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.94
Alış işlemleri:
42 (61.76%)
Satış işlemleri:
26 (38.24%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
1.37 USD
Ortalama kâr:
12.22 USD
Ortalama zarar:
-8.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-64.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-64.03 USD (4)
Aylık büyüme:
29.67%
Algo alım-satım:
47%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.04 USD
Maksimum:
98.60 USD (69.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
69.42% (98.60 USD)
Varlığa göre:
53.69% (30.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.ecn 59
EURUSD.ecn 7
WTI 1
AUDUSD.ecn 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.ecn 66
EURUSD.ecn 29
WTI -1
AUDUSD.ecn -1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.ecn 6.3K
EURUSD.ecn 694
WTI -63
AUDUSD.ecn -141
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +56.92 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +88.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -64.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OnFin-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.08 08:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 20:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 20:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 22:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.03 14:18
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.03 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 04:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 04:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 04:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.29 03:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 01:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 00:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 08:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:3000
2025.09.11 08:25
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 08:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 21:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AbramovTrade
Ayda 100 USD
152%
0
0
USD
155
USD
6
47%
68
48%
35%
1.30
1.37
USD
69%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.